¡Tierno! Mira el reencuentro de dos hermanitas separadas por el Covid 19

Muchas han sido las historias que ha dejado la pandemia. Familias separadas, recuperaciones milagrosas y hasta declaraciones de amor se han producido en este contexto tan particular.

Ya han pasado más de dos años desde que la OMS emitió su declaración a propósito de la expansión del virus mortal identificado en Wuhan (China) y que obligó a cumplir confinamientos a nivel mundial.

Pues bien, todavía el virus sigue activo y pese a la eficacia de las vacunas, se siguen registrando casos y con ellos, nuevas historias que se hacen virales.

Las gemelas separadas

Sucedió en Brasil, unas hermanas gemelas tuvieron que ser separadas porque una de ellas, Heloísa, se enfermó de covid-19.

Las nenitas que no llegan a los tres años se extrañaban mucho y no entendían por qué ya no estaban juntas compartiendo los juegos, las comidas y la vida bajo el mismo techo.

Pero cuando Heloísa de recuperó plenamente ya pudo regresar a casa para ver a su hermana llamada Juju. “Lloré un par de veces antes de publicar y no podía guardarlo para mí... ¡Eso es mucho amor! Gracias a todos por las oraciones, el ánimo y la fuerza que nos han dado en estos días”, dijo la madre de las niñas luego de que el video del reencuentro se hiciera viral en redes sociales, citó Infobae.

Video viral

En el video se puede ver el momento en que Juju corre y abre la puerta con una gran sonrisa mientras le señalan por dónde entrará Heloise. Ambas niñas se miran muy felices y gritan de alegría. Luego se abrazan y se dan besos mientras se siguen mirando con ternura, lo que ha “derretido” a miles de usuarios en las redes sociales.

La cuenta de las gemelas llamada @asgemeasdabih acumula más de 400 mil me gusta a este clip. “Mucho amor de ellos son gemelos, muy hermoso! Hiciste bien en publicarlo, es maravilloso”; “Yo también tengo hijos gemelos, se lo que se siente tener ese amor y conexión tan profunda que solo los gemelos tienen” y “¡¡¡Puro amor y verdadera felicidad!!!”, fueron algunos de los comentarios dejados en la publicación.

Cabe señalar que algunos señalaron que esta reunión fue de lo más emotiva por la supuesta conexión que tienen los gemelos al nacer, pues aunque puedan estar separados físicamente su unión es mayor a la de otros hermanos.

Alrededor de 1,6 millones de gemelos nacen en todo el mundo cada año. Eso significa que uno de cada 42 niños nacidos es un gemelo. La tasa ha aumentado un tercio desde la década de 1980 de 9 a 12 por cada 1.000 partos.

Una de las principales causas de esto es un aumento en la reproducción médicamente asistida (MAR), incluida la fertilización in vitro (FIV), la estimulación ovárica y la inseminación artificial. El retraso en la maternidad, una tendencia que se observa en muchos países, es otro factor. La probabilidad de tener gemelos aumenta con la edad de la madre.

Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó una investigación de especialistas de la Universidad de Oxford que se publica en la última edición de Human Reproduction.

