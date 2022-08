Insólito: Atacaron a mujer en Perú por pasear un perro “sin raza”

Por estos días resulta insólito que existan momentos de discriminación por asuntos de raza o de estatus social. Pero sucede.

Una mujer acaba de publicar en Tik Tok un video en que se observa a un grupo de mujeres locales que viven en Perú, burlándose de ella y de sus perritos que estaba paseando por un parque de una zona conocida como Miraflores.

Le gritaban que su perro es “chusco” para denotar que no es de “raza”. La mujer identificada como Adriana Muñoz no dudó en publicar el momento y la lluvia de comentarios no ha cesado.

Racistas mestizas

Muñoz dijo que el grupo de señoras que practicaban zumba en la zona pública la agredirían por el simple hecho de no llevar perros de “raza”. “Aunque recibió el consejo de no hacerles caso, las mujeres continuaron con reclamos e insultos y hasta agresiones físicas. Por ello, comenzó a grabar. ‘Esa señora que se está riendo es la que más me ha ofendido. Me ha dicho que soy una loca, me ha empujado diciéndome que la toque. Esta otra me ha quitado el celular de la mano y no tenía por qué hacerlo’”, relató la joven.

Para colmo, las señoras, todas bastante mestizas (y deberían estar orgullosas de ello) le gritaban.

“Tú estás molestando, ándate de acá. No eres bienvenida… Hacemos lo que queremos en el parque, haz tú lo que quieres y lárgate por tu lado”. La tensión continuó al grado que se quejaran de los perros que no eran de raza: “Encima tu perro chusco con rabia está suelto, ¿eso te parece bien?”, citó Milenio.

“¡Yo pago tus impuestos! ¿Tú de qué hueco has salido? Ándate al cono de dónde has venido. Seguro vienes del cerro de San Juan’. Incluso dijeron que no soy miraflorina. Yo vivo acá y tengo este espacio desde hace un año. Se me fueron todas encima a decirme quién me creía yo qué era, que ellas eran miraflorinas y pagaban sus impuestos, y que tenían más derecho que yo””, también agregó el Siglo de Torreón.

Habrá consecuencias

El regidor de la zona al enterarse de lo sucedido solicitó una sanción por la discriminación, así como la intervención de la Fiscalía.

Aunque no se sabe qué tipo de acciones tomarán las autoridades por el deplorable episodio que ya se ha vuelto viral, lo cierto es que la mejor sanción es la que ya recibe este grupo de personas a través de las redes sociales.

