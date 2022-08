Para no perderse los descuentos: hombre se tatúa en el brazo su tarjeta de socio del supermercado

Un hombre se aburrió de perder los descuentos cuando iba al supermercado debido a que olvidaba llevar su tarjeta de socio. Ante esto, tomó una singular decisión, la cual evidenció a través de TikTok, volviéndose viral el registro en redes sociales. ¿Qué hizo? Se la tatuó en el brazo.

Dean Mayhew, padre de siete hijos, señaló a Newsweek que va seguidamente a hacer comprar al súper, pero nunca recordaba andar con la tarjeta.

“Cada vez que voy me preguntan si tengo mi tarjeta Club, pero siempre está en casa o la he perdido”, expresó.

La decisión que tomó

Ante esto, se tatuó en un brazo un código QR de su tarjeta, tras lo cual fue junto a su tatuador al supermercado para ver si funcionaba.

“Probé con las cajas de autoservicio, pero era bastante incómodo porque no lo leían bien, así que me dije: ‘déjame ir con el chico de la caja’, me acerqué y funcionó”, reveló.

“No se lo podía creer el dependiente, cada vez que entro allí se sorprenden y es bueno ver la cara de la gente. Podría usar la de mi teléfono, pero quiero usar la de mi brazo porque es divertida”, concluyó.

Revisa el registro