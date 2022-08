Yeison Jiménez: “Puedes cantar bonito, pero este mundo te exige verte ‘play’”

Desde hace tiempo, la nueva generación de la música popular dejó a un lado los típicos símbolos mexicanos para encontrar en las marcas de lujo, en las tendencias y en las exploraciones estilísticas una forma de crear identidad. Esto, más allá de las limitantes masculinas y ampliamente machistas que les ha impuesto el género.

De esta manera, uno de sus más populares exponentes en Colombia y en Latinoamérica, Yeison Jiménez, no sólo encantó a los amantes de la moda sino a múltiples seguidores con sus coloridos y experimentales looks en ‘Yo Me Llamo’, sino que en sus redes muestra que no teme al uso del color y las texturas como las lentejuelas. Este sentido del estilo le permitió inaugurar una nueva sede, hace poco, de su óptica La Cumbre, donde lanzó una nueva línea de gafas de sol y de uso diario.

¿Cómo fue que llegó a este desarrollo y también a su acercamiento con la moda? PUBLIMETRO habló con el más famoso cantante popular del momento sobre un tema que va más allá de la frivolidad: es negocio y toda una construcción de identidad en su caso.

¿Cómo comenzaste a acercarte a la moda?

El tema de la moda ha sido bien difícil. Esto, porque uno de los temas más difíciles para un artista es encontrar un estilo propio. Que la gente los identifique. Y todos cometemos locuras: yo lo hice con sombreros, botas, taches, etc. Ahora, al final del ejercicio uno comienza a definirse más por una línea corporal y visual que lo haga a uno sentirse cómodo. Por otro lado, lo que sí hago es cuidarme mucho, porque eso me permite que se me vea bien la ropa y verme bien en la tarima.

Ahora, ¿cómo fuiste cambiando tu estilo y dándote cuenta de la importancia de la moda en tu construcción de personaje?

Todos tenemos que crecer e irnos moviendo. Anteriormente, no se le prestaba atención a la ropa, a estar chic, estar a la moda. Nuestros antecesores en la música sólo usaban un blazer, un pantalón, una camisa y ya está. Hoy en día, el mundo, las redes sociales, exigen mucho más que esto. Puedes cantar bonito, pero tienes que verte ‘play’, tienes que verte sexy, a tiempo. El mundo te obliga a seguir en esta transformación, en este crecimiento. Entonces, también estamos con mis colegas en la búsqueda de prevalecer y encajar en lo que se está presentando.

¿Por qué lanzar, a diferencia de otros artistas que lanzan prendas de vestir, una marca de gafas?

Vi un nicho interesante de comercio, donde la gente se quiere ver bien y tener su salud visual al dia. Y con esta marca, comencé a explicar que las piezas las hacíamos nosotros (un primo, amigo mío). Así, la gente comenzó a entender que mis gafas son medicadas, y que, lo mejor, lucen bien con cualquier tipo de atuendo. No son las típicas gafas cuadradas que mandan del seguro.

¿Y qué las hace distintas a los centenares de marcas que vemos en el mercado?

Lo que hace distinta a mi marca es el concepto. Estamos seguros de lo que estamos haciendo. Estamos claro en lo que estamos inventando, tenemos toda la capacidad y conocimiento: mis socios llevan 35 años en este mercado, son los vendedores de los insumos para el sistema de salud oral, y tenemos una nueva tecnología, 4k, alta definición. Esto hace que, cuando te pones las gafas, veas más claro. Y todo, claro, con tendencias de moda, con gafas para cualquier ocasión, ya las de mejor calidad.

Y por último… una pregunta lejana de la moda. ¿Por qué crees que has sido tan distinto en el género de la música popular y te has hecho un gran referente en el país?

Cuando comencé en la música popular todo estaba muy definido. Era en acordes menores y era música lenta. Pipe Bueno y John Alex Castaño, que estaban antes que yo, le imprimen velocidad y un cambio generacional a la música. Pero al llegar yo, lo que hice fue acoplar un poco toda la nueva ola con lo que había antes y poner mis letras y mi música. Siento que es ahí donde desarrollé mi estilo y este se ha mantenido en los últimos 10 años porque gracias a Dios, siempre hemos estado en los primeros lugares de audiencia y musicalmente.

Actualmente, mezclo ese sonido que ya tengo colonizado con sonidos más internacionales tratando de buscar la expansión de mi música.