Mossimo, la más reciente fragancia de Daniela Ospina con un aroma que atrapa lo mejor de su esencia

La exitosa empresaria y modelo Daniela Ospina se encuentra en un gran momento de su carrera profesional, y su nuevo lnzamiento de la mano de Falabella lo demuestra. La exitosa atleta ha tenido el don de hacer de sus productos un rotundo éxito, y eso ha sido la clara prueba de las colaboraciones que ha presentado junto al retailer latinoamericano.

Hace algunas semanas, Ospina presentó su perfume, que ha sido descrito de una manera única que representa lo mejor de su esencia, y la de su hija, Salomé, que harán de esta fragancia una elección excelente para cualquier edad.

“Amo los perfumes porque tienen el poder de subirte el ánimo, traerte alegría, dejar huella por donde pases, marcar el recuerdo de un momento, darle magia a la vida. Después de varios meses de probar y mezclar aromas junto a mi familia de @falabella_co les presento este sueño hecho perfume”, escribió Daniela en su cuenta de Instagram al hacer el anuncio de esta fragancia.

El nombre oficial de su perfume en alianza con Falabella se denomina ‘Mossimo’ y con sus diversas notas de olor, agregarán a cualquier colección de perfumes existentes.

“‘Mossimo by Daniela Ospina’, donde el olor de las flores se mezcla con el de las frutas y un poco de vainilla; aromas para mujeres como nosotras, transparentes, alegres, y con ganas de cumplir sus sueños 🌺🌸🌷💐 #MosssimoPorDanielaOspina”, comentó la creadora de la fragancia al momento de describir las notas de aroma.

Este perfume recoge a plenitud la personalidad de la empresaria e influencer, cuyo envase es de aspecto lujoso que atrae las miradas al instante, haciéndolo un producto con una muy llamativa.

PUBLIMETRO conversó con Daniela Ospina, acerca de este lanzamiento y de su rol como mujer en las diferentes areas de su vida.

¿Me gustaría saber, si ya has lanzado varios tipos de productos, ¿por qué perfume esta vez?

Creo que siempre estamos buscando innovación, y Falabella fue quien me abrió las puertas a grandes oportunidades y proyecto, que inició entre risas y después se materializo de una manera muy linda, y ya poder tenerlo en mis manos y verlo, ha sido una de las cosas más maravillosas que he logrado.

¿De donde salió la idea del perfume, y la fragancia?

Veníamos en conversaciones porque ya habíamos sacado otros productos como ropa y gafas, y la idea del perfume estaba rondando, y sabíamos que en algún momento iba a funcionar, hasta que logramos materializarla. Empezamos a probar olores, hasta que dimos con el que me representaba.

¿Qué tanto hay de Daniela Ospina en este perfume?

Yo creo que es una mujer muy sexy a la vez muy cálida, porque es lo que me identifica más como mujer.

¿Alguna vez supiste que ibas a convertirte en un referente de moda para las mujeres colombianas?

Yo creo que aun no lo dimensiono, pero si he sentido una responsabilidad muy lida y grande, quisiera seguir construyendo mucho más y seguir llegándole a más mujeres y a más personas.

¿Por qué crees que has tenido tanto éxito con lo que has lanzado al mercado?

He sido siempre una mujer muy agradecida con cada persona y empresa que me ha abierto las puertas para trabajar con ellos.

Siendo una figura pública, ¿cómo haces para reafirmar tu seguridad en ti misma cuando te hacen llegar de toda clase de comentarios en redes sociales?

He construido y en lo que me he convertido. Siendo muy segura de quien soy y de la crianza con la que crecí de la mano de mis padres.

¿Como fue el llevar todo tu perfeccionismo en tus proyectos a la hora de crear este perfume?

Ha sido un proceso que no salió de la noche en la mañana, y yo siento todo el amor que Falabella me ha dado al querer darme una fragancia que me representara ha sido uno de los momentos mas lindos que he vivido. También la acogida que ke ha dado para ser participe de todos los productos que hemos lanzado.

¿Cuál es el mejor consejo que le has dado a tu hija Salomé?

Es que no dejes que nadie te diga que no puedes, porque estoy segura de que ella siempre podrá lograr lo que desea.

¿Qué es la belleza para ti y que le dirías a las mujeres colombianas para sentirse seguras?

Eso es algo que manifestamos de diferentes maneras. Hay que empezar a construirla desde nosotros mimos, siempre damos más a los demás y el amor propio es lo que siempre dejamos de ultimo. Para abrazarla y perdonarla.

¿Qué mensaje quieres darles a las mujeres a través de este perfume?

Que tengan un poquito de mi y se acuerden de mi cuando mas lo necesiten, o de laguna de mis frases. Me identifico con muchas mujeres por medio de redes, y estoy segura de que una palabra bonita que digas, estas aportando a su cambio.

El olor de perfume es muy dulce, ¿qué significa ese olor para ti?

Me identifico mucho con lo dulce y floral, me da alegra, me inspira, y me transmite amor y paz Es para poder ser usado en todos los momentos de mi vida.