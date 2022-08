Trabajadora de un supermercado se une a Onlyfans y puede comprarse su propia casa en solo dos meses

Uno de los temas más polémicos desde el inicio de la pandemia ha sido la plataforma de OnlyFans, la cual promete libertad a sus creadores de contenido y disfrute para los espectadores, tal es la popularidad adquirida por la plataforma que una trabajadora de supermercado se unió recientemente y ahora ha podido comprarse su propia casa.

La simple idea de la existencia de OnlyFans ha puesto en jaque la moral de miles de personas en todo el mundo, pero eso no ha impedido que sus creadores de contenido logren llegar a una amplia audiencia, dando como resultado algunas historias de éxito bastante peculiares en el camino.

De ganar sueldo mínimo a poder comprar su propia casa, la historia de Tiffany Diaz y su éxito en OnlyFans

Tiffany Diaz solía trabajar en la cadena de supermercados Tesco, donde ganaba apenas 450 liras al mes, aproximadamente 540 dólares estadounidenses. Esto la obligaba a tener que pedir prestado dinero a su familia constantemente para costear sus gastos mensuales, convirtiéndo cada día en una batalla hasta unirse a OnlyFans.

De acuerdo a la ahora modelo de 24 años, entrar a OnlyFans le cambió por completo la vida. “La diferencia financiera fue enorme y pude comprar mi primera casa y pude ayudar a mis amigos y familiares y ahora soy autosuficiente. Anteriormente tomaba préstamos y pedía dinero prestado, pero ahora no tengo ninguna deuda”.

Por suerte Tiffany consiguió triunfar en medio de una terrible crisis y concluyó con “Si todavía estuviera trabajando en Tesco con un contrato de cero horas con la actual crisis del costo de vida, no sé qué haría. Sería muy difícil”

La difícil decisión que tuvo que tomar Tiffany Diaz para poder llevar una mejor vida

Pero no todo fue color rosa para ella pues “Siempre me había interesado la industria del sexo, lo pensé durante mucho tiempo, pero fue una decisión muy difícil. Lo consideré a los 19 pero tenía miedo de lo que pensaría la gente. No quería que mi madre se sintiera decepcionada y no estaba segura de cuál sería su perspectiva al respecto”

“Un día le dije que había dejado Tesco y esto es lo que estoy haciendo. Ella me apoyó mucho, lo que me sorprendió bastante. No esperaba que ella fuera tan comprensiva, pero lo fue” concluyó la modelo.