Las horribles heridas que sufrió el hombre que saltó al tobogán de agua en el video viral

Parece que no puede existir una fiesta en la piscina sin que alguien intenté algo atrevido y temerario, casi siempre saltar de algún lugar muy alto esperando caer con mucha gracia en el agua, pero un video viral reciente mostró todo lo contrario, un hombre cayendo violentamente sobre el agua y ha sido el mismo el que ha decidido mostrar sus heridas.

A pesar de que el agua es un líquido, cuando se cae desde muy alto puede causar estragos en el cuerpo, con la suficiente aceleración, el agua puede convertirse en algo casi tan letal como un el piso y el influencer francés que volvió su salto viral lo ha demostrado, compartiendo horribles fotos de las marcas que dejó en su cuerpo el impacto.

Las consecuencias del salto que volvieron a este hombre famoso en las redes

Conocido en las redes sociales como La Mascotte, el hombre francés ha sabido hacerse un nombre intentando todo tipo de cosas descabelladas, lanzándose de enormes toboganes y bajando empinadas rampas dentro de carros de supermercado. Pero el video viral donde salta desde un techo hasta el tobogán se convirtió en su minuto de fama.

El suceso ocurrió en el parque Frenzy Palace, que aprovechó para aclarar que los participantes de la competencia que dio como pie el salto firmaron un documento donde se hacen responsables de toda posible herida. Por su parte, La Mascotte reveló los desastres que dejó en su cuerpo.

En las imágenes se pueden ver una serie de graves moretones que cubren casi por completo su pierna y parte de su torso. El video obtuvo rápidamente más de 2 mil likes y cientos de personas se lanzaron a los comentarios para discutir al respecto.

Las redes reaccionan a las heridas del hombre que se lanzó del tobogán

“Ponerse en peligro y dañar su cuerpo por las vistas, la fama y el dinero... si su cuerpo se daña, el dinero no lo salvará, solo ralentizará las cosas” comentó una persona muy en descontento con las acciones del hombre.

Pero no todos fueron en contra de La Mascotte, pues un usuario comentó “Vale la pena por la eterna fama de Internet” y otros cientos dejaron su like apoyando dicho punto de vista. Para el francés parece no ser el fin y en sus redes sigue mostrando sus hazañas.