Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 5 al 7 de agosto del 2022

Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el amor, el trabajo, la fortuna y la salud para este fin de semana. También te explica cuáles son tus números de la suerte y qué puedes hacer para que la abundancia no se aparte de tu camino.

Aries

El regente de tu signo es el planeta Marte, por lo que los Aries son de una personalidad magnética, muy fuerte y grandes líderes, capaces de entusiasmar a los demás, así como solucionar cualquier problema que se les presente. Algunas veces, su forma de ser los lleva a ser realistas, algo que no tienen los demás signos. Por naturaleza, pueden moverse si no les gusta seguir una misma línea por mucho tiempo, lo cual puede traer éxito. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 40, y tu color de la suerte es el amarillo. Te llegará un amor del signo de Capricornio, Leo o Acuario que será muy compatible con tu signo. Arreglarás asuntos de tu trabajo en estos días y prepararás la tesis o examen profesional. Atrévete a los nuevos retos y evita permanecer en tu zona de confort para renovar constantemente tus energías.

Tauro

Júpiter es el planeta que rige tu signo, el cual le otorga una personalidad muy fuerte y controladora. Su mentalidad recta y trabajadora convierte a los Tauro en grandes empresarios y líderes políticos. Un aspecto negativo de las personas de este signo es que les dura mucho tiempo el enojo, no saben pedir perdón y no reconocen sus equivocaciones. Son muy determinantes en su vida amorosa. Su capacidad de mandar y dirigir los suele llevar a puestos directivos, pero pueden caer en la soberbia y los tropiezos. Será una semana de reacomodo de papelería y administración personal. Cuídate de dolores de huesos y cambios de temperaturas. Eres muy apasionado y te busca un amor para pasar una noche de lo mejor. Tus números de la suerte son 01 y 23. Tu color de la abundancia es el naranja, no te resistas y úsalo más.

Géminis

A los Géminis los rige el planeta Mercurio, que se caracteriza por el ingenio y su carácter como mejor comunicador en el Zodiaco. Son verdaderos impulsores del comercio y el bienestar humano, casi siempre son administradores, artistas y diseñadores por la fuerza que tienen en el desarrollo de su intelecto. Se les considera grandes negociantes y muy buenos para el sistema del ahorro, por eso casi siempre logran sus objetivos materiales. Son sociables y alegres, aunque presas de los vicios. En cuestión amorosa, les encanta conquistar y cortejar a su pareja. Recibes un dinero extra y una invitación para salir de viaje. Tus números de la suerte son 15 y 31. Tu color de la buena suerte es el verde. Evita involucrarte en chismes en tu trabajo, solo contribuyes a fomentar un ambiente tóxico si recurres a estos problemas.

Cáncer

La Luna es el astro que rige tu signo, el cual es muy emocional y profundamente sensible, más porque es el primero de agua del Zodiaco y casi siempre toma decisiones mediante su intuición. Tu signo es psíquico, lo que lo hace ir siempre hacia adelante de los demás, pero su desconfianza en sí mismo lo lleva a autosabotearse. Necesita una guía que le ayude a alcanzar el éxito. En el ámbito laboral, son maestros e ingenieros. Recibirás un dinero extra por lotería con los números 07 y 18, tus colores de la prosperidad son rojo y azul. Evita platicar tus planes para que no se arruinen. Cuida lo que comes y sé más desconfiado en las fiestas. Seguirás con tu pareja amorosa y muy enamorado, así que disfruta tu relación amorosa. Paga tus deudas para evitar conflictos bancarios o con créditos.

Leo

Neptuno es el planeta de tu signo, que el elemento fuego lo hace muy alegre, con una personalidad extrovertida y, sobre todo, el mejor amigo y persona servicial. Son emprendedores con negocios propios porque, cuando trabajan para alguien, no les gusta que les manden. Siempre buscan libertad en sus acciones, pero la ira y el coraje sin control los hace desequilibrarse, por lo que pueden enfrentar problemas con las personas que más quieren. Comprarás ropa nueva y cambiarás de look para celebrar tu cumpleaños con tu familia y amigos. Tus padres te buscarán para invitarte a un viaje a finales de mes. Harás el trámite de tu pasaporte y visa extranjera. Obtienes un premio con los números 09 y 17. Tus colores de la prosperidad son verde y amarillo. Acude con tu médico para mantenerte sano y saludable.

Virgo

El planeta Saturno rige a tu signo, por lo tanto es un trabajador incansable y siempre alcanza honores por sus méritos propios. Virgo es del elemento tierra, lo que lo convierte en realista acerca de todo lo que propone. Su organización los hace verdaderos administradores de sus bienes materiales. Son buenos amigos, pilares de su casa y ayudan a los demás a resolver sus problemas personales. Son honestos, sinceros y conservadores. Este fin de semana comprarás ropa y cambiarás de look. Harás el trámite de un crédito para un auto nuevo. Te recomiendo prender este domingo una vela blanca para obtener protección. Tus números de la suerte son 02 y 19 . Tus colores de la buena suerte son blanco y rojo, intenta combinarlos en tu ropa para que llegue a ti la prosperidad. Dale la vuelta a ese capítulo que aún te provoca dolor.

Libra

El regente en tu vida es Urano, tu signo está en una etapa de completo renacimiento para tu energía positiva y para crecer en lo profesional, no desaproveches las oportunidades de trabajo que se te presenten. Recuerda que es bueno tener confianza, pero no tanta y menos en lo laboral porque allí todo es competitivo. En el amor, si estás en pareja trata de entender que el afecto no se acaba, solo se mueve de lugar. Cuídate de los problemas nerviosos y de espalda, trata de relajarte y seguir con el ejercicio. A veces pasas por situación muy fuertes y de mucho dolor, pero tu signo está hecho para soportar todas las pruebas que le pone la vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 13, tu color es el azul, úsalo más en tu ropa. Será un fin de semana de salir de viaje por cuestiones de placer.

Escorpión

El planeta que dominará a tu signo es Venus, serán días de optimismo profesional, sorpresas de amores nuevos y de mucha relación pública. Este planeta indica que debes tomar decisiones fuertes para que cambie tu vida para bien y dejar a un lado los miedos. Por ejemplo, formar un hogar con tu pareja, si no es así piensa en dejarla y conocer personas más compatibles de los signos Cáncer y Piscis. Además, Venus te dará suerte en cuestión de dinero por medio del pago de una deuda del pasado y un bono laboral. Debes de tener cuidado con los fraudes y negocios no tan honrados, debes estar siempre atento para que no te vean la cara ni tengas problemas legales. Tus números de la suerte son 14 y 50, tu color de la abundancia es el amarillo. Ten cuidado con problemas de riñón o pulmones, es mejor acudir al médico.

Sagitario

El rey El Sol regirá tu vida estos días, será momento de asumir varias responsabilidades y de enfrentar tus miedos en la vida, deja atrás las indecisiones para lograr un mejor futuro. Este viernes tendrás muchas juntas y cambios en tu ámbito laboral, debes prepararte para buscar un trabajo para que te desarrolles mejor. Debes quitarte obstáculos en la vida, como los malos amigos y amores tóxicos que solo te quitan la buena suerte, aprende a seleccionar mejor a las personas que te rodean. Ten cuidado con problemas de cintura y espalda, sal a caminar o hacer ejercicio al aire libre, eso va renovar tus energías positivas. Tus números de la suerte son 21 y 37, tu color de la abundancia el rojo. En el amor estarás muy conquistador con Aries, Cáncer y Leo, debes de ser más fiel en tus relaciones de pareja.

Capricornio

Jupiter representa la transformación y regirá sobre tu vida para que no falten los cambios positivos, te ayudará a dejar atrás todo lo que te hace daño. Empiezas un nuevo episodio con todo lo que emprendes. Recuerda que tu signo en unión con Júpiter te dicen que es momento de empezar el negocio que tienes planeado, así como decidirte por el cambio laboral que tanto deseas, el éxito está asegurado. Debes mantener los pensamientos positivos ante las adversidades, eso te ayudará a conseguir el triunfo. Para los solteros, llegará a su vida un amor de Géminis o Aries. Tus números de la suerte son 03 y 30 y tu color de la abundancia es rojo. Te van a proponer trabajar en el gobierno. Debes cuidarte de dolores de cabeza y de la ansiedad, sigue con el ejercicio para que te mantengas en buen estado de salud.

Acuario

En estos días te regirá Marte, recuerda que eres de los mejores luchadores de la vida y siempre buscas la perfección en todo lo que haces. Estos días estarán llenos de nuevas ideas para estar mejor en lo profesional, así como para estudiar un idioma porque así tendrás más herramientas para abrir la puerta del éxito. Aunque este planeta tiene su lado oscuro, como la envidia y avaricia, debes de controlarte y no dejar que esos sentimientos invadan tu ser espiritual y amoroso. Te llega la propuesta de ir a vivir a otra cuidad, eso te va ayudar mucho a sentirte más libre y fuerte. Tus números mágicos son 01 y 15, los colores fuertes son los que te darán abundancia. Debes tener cuidado con las traiciones amorosas, por eso deja a ese amor que no es para ti y aprende a estar un tiempo contigo mismo.

Piscis

El planeta que te dominará es Venus, se rige por el optimismo y las sorpresas amorosas, es tu tiempo de tener pareja estable y empezar el negocio que desea poner. No dejes pasar más oportunidades, tu signo debe estar atento a todo lo que se te presente. En el ámbito profesional, debes dejar a un lado el “qué dirán” y ser autentico en todas tus acciones. Ten cuidado con problemas de estómago e intestino, sigue con tu rutina de ejercicio y tu dieta saludable. Tus números de la suerte son 23 y 40, tu color de la abundancia es el azul intenso. Pagas tus deudas y empiezas a ahorrar para tener un patrimonio. El lado oscuro de Venus son los problemas de depresión y nervios, acude con tu médico para que tengas un buen tratamiento y te sientas mejor de esos problemas que no dejan que tu ser brille con todo esplendor.