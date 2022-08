Mormona reveló que trabaja en OnlyFans y ahora teme que la expulsen de la Iglesia

Una mujer viuda, mormona y con tres hijos está siendo noticia en estos momentos, porque reveló- antes de que sus compañeros de iglesia se enteraran por otro lado- que tiene una cuenta en OnlyFans para poder mantener a su familia y gana casi 40 mil dólares por mes publicando fotos eróticas

Holly Jane sabe que podría ser expulsada de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero luego de la muerte de su esposo en un accidente, debió hacerse cargo sola de sus hijos de 20, 13 y 9 años.

De acuerdo a lo que informa el The New York Post, la mujer segura que “puede que me paguen para que me desnude, pero hay personas que se desnudan gratis, solo estoy siendo inteligente al respecto”.

“Lo estoy haciendo en la seguridad de mi propia casa y en mi tiempo libre: todos se masturban y envían fotos picantes, así que realmente no veo el problema”, dijo.

De esta manera, indicó, “sigo practicando las formas tradicionales de ser una persona hogareña, pero en lugar de dormir, me gano la vida con mi cuerpo caliente”.

Instagram mormona en OnlyFans Instagram @therealhollyj/

Ya antes había inquietud sexual

A distintos medios, la mujer miembro de la Iglesia Mormona, aseguró que “siempre abracé mi sexualidad y sentí que estaba fuera de lugar con mis amigos conservadores. Era sexualmente activa cuando era adolescente y a una edad temprana soñaba despierta con modelar para Playboy”.

“Siempre sentí que yo no era el problema y que todos los demás en mi comunidad necesitaban ponerse al día”, aseguró.