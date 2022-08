Conoce a la niña genio de 10 años que quiere estudiar medicina

Michelle Arellano Guillén tiene 10 años de edad y su sueño es estudiar medicina para convertirse en cirujana cardiovascular, también quisiera colaborar para encontrar la cura del cáncer y del autismo, manifestó la pequeña según el portal expresso.press.

“Conozco a una persona y he visto varias que tienen autismo y me da tristeza que no se puedan expresar. Entonces yo quiero encontrar una cura para eso y un programa para entendernos”, precisó la niña para CNN.

Oriunda de Chiapas (México), esta niña es considerada un genio por tener un coeficiente intelectual (IQ, por sus siglas en inglés) de 158.

“Quiero ser como mi mamá y como mi papá porque quiero salvar vidas”, dijo Michelle, quien asiste a sus padres, ambos médicos cirujanos, en el quirófano.

Su mamá, Karina Guillén, indicó en una entrevista con CNN que su hija les pasa material en el quirófano bajo su supervisión y la de un asistente.

Múltiples habilidades

Michelle habla cuatro idiomas (inglés, francés, alemán e italiano). Cuando tenía un año y medio aprendió inglés porque escuchaba a su papá, quien también habla varios idiomas. A los cuatro años de edad ya sabía leer y escribir.

Además, a Arellano también le gustaría estudiar biología marina y actuación. Comentó que una de las personalidades que admira es al actor estadounidense Adam Sandler.

Su mamá relató que le encantan los deportes y a su corta edad ha ganado 180 medallas en competiciones de natación, una disciplina que aprendió desde bebé y en la que comenzó a competir desde los 4 años.

Cuando no está estudiando, Michelle practica otros deportes como el básquetbol, el taekwondo y el patinaje.