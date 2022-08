Dinos qué ves primero en la imagen y descubre qué es lo que más aman

Dinos qué ves primero en la imagen y descubre qué tan cariñoso eres

Los tests de personalidad se han convertido en uno de los ejercicios preferidos de los internautas.

No es para menos, pues estas pruebas toman muy poco tiempo para que las personas descubran algunas partes de sí mismas que, muy probablemente, desconocían.

Además, funcionan como ejercicios rápidos en los que los internautas pueden olvidarse por unos cuantos minutos del estrés laboral o la rutina de la escuela.

¿Cómo surgieron los test de personalidad?

Este tipo de test surgieron cuando el psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry, ganador del Premio Nobel, halló que los dos hemisferios que posee nuestro cerebro (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente.

De esta forma, la manera en la que pensamos se encuentra condicionada a cuál de los dos lados es el que más domina en nuestro interior.

Sobre este descubrimiento, surgieron innumerables tests que definen la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de un individuo.

Así, ahora les presentamos esta nueva prueba que se ha vuelto viral en las redes sociales.

Como en todos los ejercicios de este tipo, lo único que tienen que decir es cuál es el objeto que vieron primero en la imagen.

Para que el reto cumpla su objetivo, se necesita que sean lo más objetivos posibles y mencionar lo primero que les llamó la atención: el lápiz o el paraguas.

Descubre qué es lo que más te gusta hacer con este test.

Solución al test de personalidad

Lápiz

Si lo primero que vieron en la ilustración fue un lápiz, eso quiere decir que son personas libres.

Tu familia es muy importante para ti, por lo que suelen consultar con ellos antes de tomar una decisión que puede cambiar su vida.

Son amantes de los desafíos complicados, y a menudo buscan nuevas aventuras para poner a prueba sus habilidades. Además, les encantar pasar tiempo con la naturaleza y odian no tener nada qué hacer. Resaltan en su entorno por ser amorosos y cariñosos.

Paraguas

En cambio, si lo primero que vieron en la imagen es un paraguas, son una persona que no se conforman con facilidad. Viven sus días como si no existiera un mañana, por lo que no se privan de hacer nada. También prefieren no malgastar el tiempo en asuntos sin interés.

Odian la mentira e hipocresía y se rodean de gente que piensa parecido a ustedes, por lo que se alejan de los individuos que consideran negativos.