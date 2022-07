Invierno en Sudamérica: Tips para mantener los labios protegidos

Quienes se encuentre en el cono sur del planeta Tierra de seguro están atravesando por el centro de la temporada de invierno, la más fría y con temperaturas y sensaciones térmicas bastante bajas. Las enfermedades respiratorias están en un abrir y cerrar de ojo y entre otras de las desventajas del helado clima esta como, por ejemplo, la rotura de labios.

Los labios secos o agrietados y las “boqueras” son frecuentes ante la deshidratación que se profundiza por el frío. La piel de la boca es mucho más delgada y delicada, es completamente distinta a la que cubre el cuerpo y carecen de glándulas sebáceas y por eso, no producen aceites naturales protectores. Por lo mismo, se irritan y se parten. En general, este problema suele solucionarse con medidas sencillas de cuidado.

La dermatóloga argentina Irene Bermejo, explicó en el medio tn que: “La gente confunde la manteca de cacao, manteca de karité, vaselina o aceite de oliva, con la capacidad de humectación. Es algo que no ocurre, porque no penetran, sólo generan una película sobre el labio que en todo caso evita que se pierda la humectación y, si no la hubo, queda un labio engrasado y seco”.

Recomendaciones

Estético y hasta sensuales, es importante entender que los labios son considerados en la primera línea de contacto con la contaminación ambiental y las condiciones climáticas. La alimentación también es importante en el cuidado, por ello se recomienda fuertemenre no excederse en el consumo de alimentos ácidos y cítricos y, por supuesto, tomar mucha agua.

“Hay que prestar atención a cómo se usa la crema humectante de la cara. En el momento que se aplica, hay que incluir los labios. Sobre eso, se puede poner el bálsamo para labios o todo aquello que lo mantenga engrasado o humectado. El labio es una semimucosa que tiene que estar húmeda”, detalla la especialista y aclara que situaciones como la menopausia, resecan aún más la zona. Cuando no alcanza con el uso de la manteca de cacao para proteger los labios, se puede usar vaselina o cualquier producto que mantenga lubricada la zona.