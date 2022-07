Gwyneth Paltrow habla sobre el significado de sus polémicas velas con olor a vagina

Desde el lanzamiento de las velas “This Smells Like My Vagina” (”Esto huele como mi vagina”) de la marca Goop, la actriz Gwyneth Paltrow no se ha podido apartar de esa polémica.

Sin embargo, en una nueva entrevista con Willie Geist de Today, la actriz de Iron Man habló sobre el significado que las infames velas y como se tratan sobre la “provocación” y el empoderamiento femenino: “Esta vela es en realidad una provocación de decir algo como: ‘Es increíble ser una mujer en todos los sentidos. Es increíble tener ese tipo de poder y te mereces tener esa agencia’”, explicó.

Las velas empezaron “como una broma”

En el pasado, Paltrow también había contado a Jimmy Kimmel en 2020 que la fragancia “comenzó como una broma divertida” entre ella y Douglas Little, el propietario de Heretic Perfume, cuando estaban probando fragancias.

“Así que Douglas Little, dueño de Heretic Perfume, somos muy amigos y hemos trabajado mucho juntos. Él hace todas nuestras fragancias para nosotros, y un día estábamos oliendo diferentes fragancias y yo estaba bromeando y olí algo y dije...” relató, mientras señalaba la vela Goop, que tiene el nombre ‘esto huele como mi vagina’. “Como una broma. Pero luego pensé: ‘¿No sería genial si alguien tuviera realmente las agallas para hacer eso?’ Qué declaración feminista más punk/rock que tener eso en tu mesa”.

Desde que fue lanzada al mercado en 2020, Goop ha presentado algunas iteraciones de la popular vela, que cuesta 75 dólares, incluyendo una vela “Hands Off My Vagina”, que beneficia al Proyecto de Libertad Reproductiva de la Fundación ACLU con cada venta.

Paltrow también habló sobre su decisión de cambiar de la actuación a una carrera en la esfera del bienestar, confesando que fue fácil pues estaba atravesando un momento de su carrera en el que “la gente realmente [quiere] destrozarte y se complace en ello”.

“Creo que fue probablemente en el momento de ganar el Oscar, cuando pasas de que la gente sienta curiosidad por ti, te descubra o te apoye, a que todo se desbarate y la gente quiera derribarte y se complazca en ello”, indicó. “Lo que acaba siendo una lección realmente hermosa para saber quién eres. Amar a la gente que quieres. Ser totalmente íntegro. Y que le den a todo el mundo”.