Descubre tu carta del tarot que regresará al camino ideal para tu vida

Las cartas del tarot nos trae un mensaje muy especial, tanto si estamos solteros o en una relación. La lectura nos hablan de perdón y de levantar el ánimo para atraer lo que realmente se necesita para tener una vida próspera o ideal.

Carta del tarot que regresará al camino del amor

Aries

Diez de Bastos

La calamitosa situación que, por desgracia, nos ha correspondido vivir, a unos más a otros menos, nos tiene al borde del colapso. Nada es igual que antes, los deberes y obligaciones se han repartido de manera desigual. Si eres de las que han debido asumir roles extraordinarios, más allá de los límites tolerables, deberás tomar medidas extremas, si te es posible, para equilibrar la carga de trabajo, pues si no te expones a consecuencias indeseables y todo se podría complicar mucho más.

Tauro

Siete de Copas

Imaginarnos un mundo mejor, tal vez, difícil de definir, pues cada cual tiene un concepto distinto de cómo debiera ser, es algo bastante común. Sobre todo en períodos tan complejos como los que vivimos y que, lo que más quisiéramos sería volver a una normalidad, quizá mejorada con todo aquello que forma parte de nuestro ideario. Pero, la realidad es compleja y nos obliga a vivirla con los pies bien puesto sobre la tierra, y dejar los sueños pendientes.

Géminis

Cuatro de Espadas

La situación que vivimos nos obliga a cuidarnos integralmente, sobre todo si de nosotros depende alguien más. Y si así no lo fuera, la obligación es la misma pues vivimos en comunidad y nos debemos al colectivo, respecto del cual tenemos una mutua dependencia, ya que nadie es capaz de bastarse a sí mismo de manera absoluta o total. No somos, ni podemos ser, autosuficientes, entenderlo de manera opuesta podría resultar destructivo.

Cáncer

Cinco de Espadas

Es inherente al ser humano anteponer sus intereses por sobre los de los demás, podría ser parte de nuestro instinto de conservación que no ha variado desde que existimos. No obstante, algo muy diferente es pretender sacar un provecho personal de una situación colectiva calamitosa. Esto puede ser una derrota íntima disfrazada de éxito público. El costo que se paga por actuar así, es inmensamente peor que cualquier virus y contra éste no hay remedio.

Leo

La Luna

Ver todo con falta de claridad es propio del convulso período que nos ha tocado vivir, en que es muy difícil encontrar una explicación apropiada para entender lo que pasa y lo que abunda son teorías especulativas que aumentan la incertidumbre. En el plano personal, evita decidir, por estos días, asuntos trascendentes que puedan traer consecuencias importantes, pues no veras con suficiente luz la mejor opción. Si te es posible, posterga por un tiempo tomar una determinación, a menos que tengas los suficientes elementos de juicio elaborados con anterioridad.

Virgo

Cinco de Copas

El pesar, el llanto, la congoja, son sentimientos generalizados que abundan y de los cuales nadie escapa. Esta experiencia límite de dolor ha cruzado fronteras y personas, y nadie está ajeno a sentirla. Como es un hecho colectivo estamos obligados a continuar cumpliendo con nuestras responsabilidades, que van más bien encaminadas a disminuir los efectos negativos que ha acarreado este período y a dejar los lamentos, inevitables, para la intimidad de cada cual.

Libra

Cinco de Bastos

Dado el período complejo y tal vez inédito que vivimos, los ánimos se han caldeado y resulta fácil caer en situaciones reprobables de discusiones y disputas por causas banales que, en períodos normales, apenas serían tomadas en cuenta. Cuidado, en estos días será fácil caer en estas situaciones y no necesariamente con desconocidos, por el contrario, y he aquí el problema, podrían ser eventos indeseables con personas que, obligatoriamente, seguiremos viendo o estando relacionados.

Escorpio

El Juicio

Durante esta semana confía, más que nunca, en tu criterio y en la capacidad de analizar y definir asuntos que deriven después en elegir u optar por una o varias situaciones complejas que se puedan presentar. Tendrás a tu favor una especial claridad que impedirá equivocarte y que, en consecuencia, puedas optar por lo mejor para ti, máxime en esta realidad compleja que vivimos en que, con mucha facilidad, una acción equívoca puede empeorar irremediablemente las cosas.

Sagitario

La Estrella

Semana en que acontecerán hechos, tal vez no tan trascendentales, pero suficientemente definibles como positivos o esperanzadores en aquellos temas que, en semanas anteriores, no estuvieron bien aspectados y formaron parte, como suele ocurrir, de aquello que se desea con vehemencia. Será como desatar nudos o destrabar lo que estuvo inmovilizado. Aprovecha el tiempo para avanzar hacia lo que quieres conseguir.

Capricornio

Paje de Espadas

En un período tan convulsionado para todos, que ha trastocado principios, valores, formas de pensar, que ha derribado mitos y ha construido otros, no resulta extraño un cambio importante en nuestra forma de pensar, que nos lleve a entender de un modo distinto aquellos paradigmas permanentes o, por lo menos, aquellos que han liderado en los últimos tiempos. Nada hay que temer, es propio de la evolución de cada ser humano y además corresponde a lo natural.

Acuario

As de Espadas

La realidad de colapso generalizado que vivimos, que de pronto se asemeja a un verdadero caos, nos obliga a estar atentos a lo que pasa, para definir en el acto qué actitud tomar o qué resolución adoptar para salvaguardar nuestro patrimonio, la familia, y a nosotros mismos. En estos días, el concepto de “estar despiertos” o creativos se manifestará a plenitud, por lo que tendrás una solución para cada problema, y eso influirá además positivamente en tu estado de ánimo.

Piscis

La Torre

Cuando todo se va al suelo es legítimo el pesar, el lamento y la expresión de todos los sentimientos de congoja, pero todo esto, siendo razonable, debe tener, obligatoriamente, un tiempo acotado, pues surge la imperiosa necesidad de levantarnos y cuanto antes mejor, por nosotros y por los que puedan depender de una respuesta, que, entre más pronto, pueda ser suficiente para la contingencia que se tenga. Recuerda las experiencias vividas con anterioridad y como fuiste capaz de salir adelante.