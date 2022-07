Mujer apodada como la “rompehogares” ucraniana quedó ciega: la historia se tomó las redes

Aunque toda la culpa se la tiran a la “tercera en discordia”, lo cierto es que un esposo con dos hijas prefirió escapar con una refugiada de Ucrania que respetar su hogar.

Sofía Karkadym es la mujer que pidió ayuda para establecerse fuera de su país que se encuentra en guerra y encontró la buena voluntad de una pareja que le dio espacio en su casa. Ella no imaginó que saltaría a la fama al volverse a escapar pero esta vez no de la guerra, sino con el marido de la señora que la recibió en su hogar por diez días.

Es por ello que a Sofía Karkadym la conocen como la “rompehogares” en los medios de Reino Unido, país que la recibió. Todo se dio a conocer a través de Lorna, la esposa abandonada por Tony Garnett, con quien supuestamente vivía feliz hasta que llegó esta mujer y todo cambió.

Tony Garnett y su esposa Lorna le dieron alojo a Sofía Karkadym, una joven de 22 años que escapó de la guerra y a los 10 días Tony abandono su familia para irse con Sofía. "Quería hacer lo correcto", dijo él.

Quedó ciega

Precisó una nota de Unotv que la ucraniana sufrió una infección ocular en Alemania, de camino hacia el Reino Unido, donde fue acogida por la familia Garnett. “Karkadym obtuvo asilo por Tony y Lorna porque estaba huyendo de su país invadido por Rusia”, citó el medio.

Al parecer, la infección fue progresando hasta afectar seriamente la visión de la migrante. Incluso el nuevo marido de Sofía asegura que está, de momento, ciega y que va a necesitar una cirugía en Reino Unido por la que “necesitará seis meses para recuperarse”.

Mientras tanto, Se conoció que Tony, que era gerente en una empresa de servicios de salud, dejó de trabajar para estar con su nueva pareja. “Es lo correcto y es lo que debo hacer”, declaró. Para su futuro inmediato, el plan que tienen como pareja es mudarse una vez que los representantes encargados los visiten como control de protección de refugiados.

Cuernos en casa

Cuando Lorna se enteró de que su marido le ponía cuernos con la refugiada ucraniana, no dudó en hacerlo público con el deseo de que la deportaran. Ella y Tony no son casados pero convivieron durante ocho años y tienen dos hijas, una de 3 y la otra de 6 años de edad.

Según Lorna, vivían como una pareja estable en su casa de West Yorkshire, Reino Unido y ahí le dieron la bienvenida a la mujer ucraniana de 22 años en mayo de este año. Lorna recuerda que ellos se fueron acercando y cuando ella iba a la cama con los niños, ellos se quedaban viendo televisión hasta muy tarde.

Cuando todo el amorío se hizo público, la ucraniana se defendió diciendo que la el hogar estaba fracturado cuando ella conoció a Tony, pero eso no le ha quitado el mote de “rompehogares”. Otra pregunta sin respuesta es que Tony está dispuesto a seguir con Sofía y no con su esposa Lorna. Por su parte, la ucraniana sostiene que no le importa lo que digan de ella, ya que quienes conocen de cerca la historia saben que Tony y Lorna no estaban bien como pareja.

Así las cosas, Lorna no tuvo otro camino que echar a Tony de su casa y ahora la historia es otra. La ucraniana seguirá arreglando sus documentos para establecerse en el Reino Unido y más adelante, quizás, se case con Tony.

