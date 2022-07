Queen Juandy: el influencer LGBTIQ que redefine la cultura pop en Colombia

Si Queen Juandy pudiera ser definido en una sola palabra, esta sería ‘autenticidad’. Al entrar en su perfil de Instagram, lo primero que se puede leer en su biografía es “Bienvenidx a la cuenta que quita el aburrimiento, la tristeza y la calentura”, y este ha sido el lema de este ‘influencer’ de género fluido, que desde hace cinco años se ha tomado las redes de la manera espontánea posible.

Al decir que es género fluido, se hace referencia que sus pronombres pueden ser tanto masculino como femenino, él o ella.

Estudia comunicación social y periodismo. Es el fan más arraigado a Britney Spears y en estos momentos su característico estilo completamente inspirado en la excéntrica década de los 2000, con referentes como Paris Hilton, Britney Spears, y toda la oda de celebridades que fueron importantes en la cultura pop de este entonces, es el apogeo de la moda y las tendencias del momento, gracias a toda la era nostálgica que ha llegado con las redes sociales, así que se encuentra ‘en su salsa’ en términos estéticos.

Los jeans descaderados y de bota campana, los crop tops y las faldas hiper cortas han sido sus infaltables en el closet por años, combinándolo con un corte de cabello en siete (7), y sus características uñas largas, hacen de su manera de lucir algo que lo pone como punto de referencia si hablamos de creadores de contenido en el país.

Un aspecto bastante claro que se ha visto en estas nuevas generaciones es la creación de las identidades en estos tiempos: a partir de los referentes que tenemos frente a nuestros ojos o con los que crecemos, los tomamos y los hacemos propios para ir moldeando nuestra persona; Juandy es uno de los ejemplos con nombre y apellido, porque eso es lo que representa visualmente: un collage de todo lo que le gusta y lo representa.

Este creador de contenido lleva cinco años haciendo reír a muchos a través de su cuenta en Instagram, y para quien no está familiarizado con el contenido que crea Juandy, que le ha adicionado más de 90.000 adeptos en redes sociales, con su humor negro retrata las cotidianidades de las relaciones amorosas y sexuales, empoderando su sexualidad sin temor alguno, y comprende que la responsabilidad de tener una comunidad amplia en las plataformas digitales es sinónimo de alzar la voz y hacerse oír cuando es necesario, abanderando varias luchas sociales en estos espacios y difundiendo conciencia sobre la importancia de respetar las diferencias y de inspirar a ser la versión más autentica de sí mismos.

En un país donde se juzga y se condena por ser diferente, Juandy ha sido una luz de originalidad, y nos enseña que cuando se tiene la actitud, el mundo nos puede quedar pequeño si así lo deseamos. Su más reciente proyecto vino de la mano con uno de las plataformas de streaming más importantes en la actualidad, siendo HBO Max, donde hizo parte de la campaña #HechoPara Todes, actuando en unos sketchs con motivo del mes del orgullo de la comunidad LGBTIQ+, y donde comparte espacio con otros iconos de la comunidad a nivel latinoamericano; un paso enorme en la carrera de la influencer, que le ampliará el reconocimiento a su plataforma.

Otras marcas que han hecho parte del repertorio de campañas que ha protagonizado, se encuentran Ela, MAC Cosmetics, la marca de ropa colombiana ‘Aquelarre’, y protagonizó la campaña del gran diseñador colombiano Christian Colorado, siendo este parte de sus inicios en el modelaje para editoriales.

Para conocer un poco más de este gran personaje de las redes sociales, PUBLIMETRO conversó con Queen Juandy sobre su carrera y voz política para empoderar al que lo necesite:

¿Cuál fue tu motivación para dar una voz política y abanderada de la comunidad LGTBIQ+ a través de tus plataformas?

Yo comencé porque verdaderamente no había otra persona como yo en redes. Ya han pasado cinco años desde que comencé, entonces ya existen muchos más referentes e hilo para sacar tela si se habla de redes sociales. Pero antes todo era muy limitado a lo visual. Si existía Juan Pablo Jaramillo y La Divaza, o los Jonas Vloggers pero en definitiva no existía una figura como la mía. Mi mensaje siempre ha sido que no importa cómo nuestra apariencia, somos más que la ropa que usamos y cómo nos vemos; uno siempre es lo que tiene para brindar. Más allá de la ropa que uso, y mi humor, la gente ha conectado con mucho más el humor que manejo con situaciones livianas en la vida como las relaciones amorosas, y han logrado conectar con mi historia de mi vida.

¿Has recibido críticas por tu manera de expresarte o sientes que el público en redes siempre ha sido abierto a tu humor?

Y siento que tengo una plataforma muy linda, y algo que siempre he dicho es: “somos los que somos y somos los que estamos”. He tenido mamás que me cuentan cómo ven mis videos con sus hijos, y ellos saben el tipo de frases, el lenguaje que manejo y mi humor negro, pero si lo vemos desde otro punto, sabemos que no soy solo ese vocabulario. Si ves mi TikTok seguramente te quedas con esos 15 segundos del video únicamente, pero si vas a mi cuenta en Instagram ves todo el contenido que yo creo y que no se queda solo en lo gracioso, y ha sido tan linda la recepción con la gente, que esa clase de comentarios casi nunca se ve.

¿Alguna vez te imaginaste el alcance que llegaría a tener tu contenido?

Nunca, uno sueña muy grande no pensé que esto me llevaría tan lejos, pero si supe que desde chiquita quería ser alguien reconocida. Muchas veces yo le decía a mi papa en Cerritos “haré esto y lo otro”, sin saber cómo. Me exigí a lo largo del tiempo, y siento que hay algo que nadie tiene; esa magia que todos tenemos y que es incomparable. Todo lo he hecho a mi manera y siento que por eso he logrado lo que he conseguido. Afortunadamente la mayoría de los proyectos han llegado a mí, yo no los he salido a buscar, así como sucedió con HBO Max; en menos de una semana yo ya estaba viajando a México a grabar el sketch.

Tus referentes en moda son muy puntuales en tu estilo; ¿cómo encontraste la seguridad de vestirte y expresarte siento tú mismo?

Todo se lo debo a mi papá, el vestía de colores vivos y eso siempre me llamó la atención. Mi primer jean de bota campana y descaderado fue comprado por él, así que ese fue un referente muy importante. Mi papá era muy llamativo y cuando era chiquito me daba pena que me vieran con él por lo mucho que lo observaban, pero sin quererlo, él me estaba preparando para la vida al decirme ‘la ropa es para el que se la quiera poner’ o ‘yo me visto así y nada me va a cambiar’. El me empoderó dejándome ser y usar lo que yo quisiera delante de él, lo que me permitió tener la seguridad de hoy en día. Siempre me he vestido de manera empoderada. A veces me preguntan en la calle donde consigo lo que compro. Más ahora que la era de los dos mil volvió, ese siempre ha sido mi referente.

¿Quiénes son tus referentes de moda?

Britney Spears, Paris Hilton, Anahí y Mia Colucci, la de siempre, pero siempre enfocada en la cepa de los dos mil, pero Britney siempre será la número uno.

¿Aparte de tu trabajo para la campaña que hiciste con Christian Colorado, te han llegado ofertas para desfilar en alguna pasarela o para algún diseñador nacional?

No, aún no, pero si me llega la invitación con gusto lo haré.

¿Cómo fue tu experiencia trabajando con Christian Colorado?

Él sabe que fue todo un sueño para mi esa experiencia. Realmente admiro sus diseños y es un hombre que trabaja demasiado. Ya nos conocíamos de hace tiempo por ser fans de Britney Spears. Nos conocimos en el 2019 cuando volvió de Nueva York, de hecho, me regaló una camiseta traída de allá, y fue a mi charla en la universidad del Externado. Después él se contactó conmigo para hacer la campaña y la logramos sacar.

¿Como ves evolucionando tu marca y tu mensaje en un futuro?

He procurado que me vean como una persona que empodera a otras. No soy un modelo a seguir, pero si quiero ser un referente de que se le puede apostar a lo diferente y a lo que se desprende de la norma, y a lo que uno lo hace feliz. Hay que movernos creando nuestro camino en el mundo, no el que otros nos impongan. Así como se cosecha éxito también hay lágrimas, pero que mi mensaje ayude a las personas a ser ellas mismas, pero por sobre todo, que la gente se ría porque lo que más me gusta es hacer a la gente feliz.