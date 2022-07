No tiene un ojo y se pegó uno “de papel” para poder usar una aplicación del celular

En Argentina, un abogado y psicólogo cordobés de 67 años se ha hecho conocido por una indignante situación para poder utilizar una aplicación en su celular que le permite realizar un importante trámite en el país trasandino.

Según recoge Los Andes, se trata de Pablo Feighelstein, quien a los 15 años perdió su ojo izquierdo y desde aquel entonces, vive con un parche en aquel lado de su rostro.

Feighelstein se iría de vacaciones con su familia a principios de 2022 y para ello, necesitaba tramitar su certificado de circulación , documento que se hizo obligatorio en Argentina producto de la pandemia del COVID-19 para transitar y vacacionar en el país.

La forma de tramitar dicho documento, es a través de una aplicación del Gobierno llamada “Mi Argentina”, la cual funciona con reconocimiento facial . Cuando el hombre intentó registrarse, se encontró con la sorpresa que la aplicación no identificaba su rostro.

Después de varios intentos, el abogado tuvo una idea que, pese a sonar absurda, tuvo resultados: recortó un ojo de una caricatura de una revista, se lo pegó encima de su parche “y cuando puse la cara en la cámara para tomarme la foto, recién allí la aplicación me reconoció la cara y me permitió registrarme”.

“Desde ayer me ha escrito mucha gente, incluso algunos desconocidos, que se han solidarizado conmigo y con la situación. Esto es una muestra de lo mal y sensibles que estamos como país, pero también de esa sensación de total desamparo en que estamos frente al Estado”, relató el hombre.

El abogado de 67 años asegura que “no lo hice como una travesura ni para sentirme más vivo que nadie, lo hice porque no me quedó otra. Si no, no tenía cómo sacar el permiso ”

Finalmente, el hombre no solo criticó el hecho que el sistema no le permitiera iniciar sesión de forma normal, sino también apuntó hacia la fiabilidad de la aplicación gubernamental.

“Es muy poco fiable el sistema, realmente. Tengo un sobrino que está viviendo en Israel y trabaja en todo la que es Inteligencia Artificial. Cuando le conté lo que había pasado, me dijo que era un sistema muy primitivo de reconocimiento de rostro. Y no quedan muchas dudas, pude validar la identidad en ‘Mi Argentina’ con el ojo de una caricatura”, decretó.