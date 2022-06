Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 24 al 26 de junio del 2022

Nuestra vidente favorita te dice en los horóscopos las mejores predicciones para cada signo, tus números de suerte y el mejor día del fin de semana.

Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el trabajo, en el amor y la fortuna. Descubre lo que el destino tiene preparado para ti en sus horóscopos para este fin de semana.

Aries

Reflexionarás sobre tus acciones de vida a lo largo del fin de semana. Decides que es momento de reacomodar todos tus sentimientos y notar aquello que realmente te conviene para tu futuro. Recuerda que a tu signo le da por ser impulsivo, ante ello necesitas pensar bien, con la cabeza fría, para saber cómo actuar. Viernes de salir de viaje y visitar a tus padres. Un amor te busca para arreglar situaciones del pasado; debes evitar los rencores y reconocer tus errores. Sábado de fiesta, saldrás con tus amigos y la pasarás de maravilla. Decides arreglar algo de tu casa y pintarla de otro color. Tus números de la suerte son 09 y 17. Este 24 de junio los planetas se alinearán junto a tu signo para atraer mayor prosperidad, te recomiendo prender una veladora de color azul y un nuevo corte de cabello.

Tauro

Estarás con mucho ánimo el fin de semana y vendrán a ti buenas noticias alrededor de tu vida. Recuerda que a tu signo siempre lo caracteriza la felicidad y este viernes decides salir a festejar con un amigo o familiar. No olvides que eres el psicólogo del zodiaco porque siempre tienes el consejo ideal para que los demás se sientan bien, así que trata de comprarte un buen libro y aprender más. Recibes un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 09 y 15. Serán días de extrañar a un amor que se fue o está lejos; intenta comunicarte y verás que estarás más tranquilo. Este viernes te recomiendo prender una veladora de color rojo para sacudirte todas la envidias. Además, recuerda que necesitas organizar de mejor forma tus gastos y empezar a ahorrar para el futuro o alguna emergencia que pudiera presentarse en tu vida.

Géminis

Perdonarás y volverás a comenzar a lo largo del fin de semana. Ten presente que no es bueno guardar tanto rencor, mejor vive en paz con esa persona; intenta llegar a un acuerdo y pon en marcha una relación de pareja estable. Serán días de salir con tu familia de paseo; a tu signo le gusta mucho conocer ciudades y países, es el más viajero del zodiaco, por eso acude a lugares turísticos durante estos días. Recibes un dinero no esperabas y decides empezar a ahorrar. Cuida lo que comes y, si bebes alcohol, mídete un poco. Este 24 de junio prende una veladora de color blanco, pide que te vaya muy bien y llegue a ti la abundancia económica. Tus números de la suerte son 05 y 16. Llegará un amor apasionado del signo de Piscis o Leo a tu vida, el cual será muy apasionado y te hará creer de nuevo.

Cáncer

Viernes de muchos pendientes de trabajo y cierre de mes. Recuerda que tu signo es el más trabajador y cumplido del zodiaco, esto lleva a que los de este signo siempre sean jefes o gerentes. Controla tu carácter y termina bien todos tus pendientes. Un amigo te busca para invitarte unos días de vacaciones. No busques algo con esa persona que no te corresponde, es mejor terminar y empezar en otra parte; no seas terco. Obtienes una compensación económica en estos días, arreglas asuntos de tu casa y remodelas el baño. Para este 24 de junio, te recomiendo prender una veladora de color amarillo y pedir a los ángeles que te llenen de felicidad; los pensamientos positivos deben reinar en tu vida, con eso te rodearás de muy buenas noticias. Tus números de la suerte son 07 y 24.

Leo

Las presiones de trabajo te ahogarán este fin de semana, así como las tareas de último momento; recuerda que tu signo es muy detallista y eres perfeccionista en tu vida, pero trata de relajarte y disfrutar estos días de descanso. En esta vida no siempre se gana, si esa persona ya no te quiere, es mejor ser amigos; debes buscar nuevas opciones. Recibes una noticia que te llenará de felicidad durante estos días. No te niegues y disfruta de unas buenas vacaciones; tu signo es fuego y necesita del mar para renovar energías. El sábado te invitan a una fiesta, trata de controlar las comidas y el consumo de alcohol para evitar la cruda moral. Tus números de la suerte son 23 y 03. Prende una veladora de color blanco este sábado y pide por la buenaventura en tu vida; tus deseos se harán realidad, no lo dudes.

Virgo

Tendrás mucho trabajo y presiones de tus superiores este viernes. Recuerda que tu signo es muy sentido y le afecta mucho todo aquello que puedan decirte o hacerte. Te recomiendo que intentes permanecer tranquilo y no hagas caso a los chismes en tu trabajo. Recibes un dinero extra por un pago atrasado. Un nuevo amor te invita a salir, con el cual tendrás mucha química; solo recuerda terminar una relación amorosa bien y, después, empezar otra. Sales de viaje o visitas a tus padres. Cuidado con tus problemas hormonales y de intestino; acude con tu médico. Este 24 de junio te recomiendo prender una veladora de color blanco para tener suerte en el trabajo y despojarte de envidias. Te regalan una mascota. Piensa mucho en una pareja estable, tu signo es el equilibro perfecto y eso incrementa su disposición para vivir en pareja.

Libra

El 24 de junio día habrá muchas y muy buenas noticias a tu alrededor, solo trata de mentalizarte de que también es tiempo de crecer en lo económico y planificar la apertura de un negocio para que vivas más tranquilo. Te invitan al cumpleaños de un familiar y recibe un propuesta de ir a vivir a otra parte. Trata de no pelear tanto con tu pareja, recuerda que tu signo es el más sentido y siempre busca convertir los pequeños problemas en grandes, así que debes aprender a ser más tolerante. Ten cuidado con los robos o pérdidas, procura ser más precavido. Si en estos días decides ir a la playa, te aconsejo frotarte muy bien con la arena y luego meterte al mar para limpiar tu energía. Puedes cortarte el cabello y prender una vela amarilla para que reine la felicidad, tus números de la suerte son 19 y 27.

Escorpión

Será un fin de semana con mucha prisa por salir de vacaciones o visitar a tus familiares, recuerda que tu signo es el que siempre quiere estar con las personas que más quiere y este verano es el momento ideal de hacerlo. Este viernes tendrás una junta con tus jefes del trabajo y si piensas cambiarte de empleo es el momento de hacerlo. Recuerda que tu mejor mes para tomar decisiones es junio. Te busca un amor de Aries, Libra o Sagitario que será muy compatible contigo. Evita los pleitos y peleas en la calle, te aconsejo controlar tu carácter. El domingo lo ocuparas para estar con la familia y disfrutar de la vida. Este viernes coincide con que 5 planetas se alinean y eso te ayudará a estar mejor, prende una vela roja y ponte perfume para atraer a la abundancia, tus números de la suerte son 02 y 99.

Sagitario

Fin de semana de pasártela de lo mejor, recuerda que eres el signo que más amigos tiene, así que organízate bien para que disfrutes mucho tus vacaciones. Ten paciencia en el amor porque a esa persona especial sí le interesas, solo dale tiempo tiempo y no juntes amores del pasado. Te llega dinero extra por una comisión o utilidades, recibes una propuesta de poner un negocio de ropa o venta de zapatos. Ten cuidado con las envidias en el trabajo, recuerda ser más discreto y no platicar tus planes a futuro. Tus padres te buscarán para invitarte a una cena, para este 24 de junio, cuando los planetas se alinean, te recomiendo que te bañes con agua bendita y prendas una veladora azul para que llegue la buena suerte. Ten cuidado con los problemas legales y paga todas tus deudas, tus números de la suerte son 29 y 36.

Capricornio

Este 24, cuando cinco planetas se van a alinear, será tu día de suerte y de sentirte pleno en la vida, recuerda que tu signo no sabe estar solo, más porque es el conquistador del zodiaco, así que este fin de semana será de mucha convivencia con tu pareja para reconfirmar su amor, quienes están solteros conocerán personas nuevas de Aries, Géminis o Libra. No cargues con problemas que no son tuyos, es mejor mantenerse al margen, sobre todo en cuestión laboral. Pagas tus deudas y trabajas el sábado en un negocio propio que te va dejar abundancia. Ahorra y trabaja todo lo que se puedas para cumplir con tu meta de tener un departamento. Compras ropa para una fiesta, tendrás un golpe de suerte el domingo y será con los números 30 y 67, combínalos con tu día de nacimiento para que personalices tu suerte.

Acuario

Este viernes las energías cósmicas se alinearan a tu favor gracias a los planetas que te rigen, aprovecha esta racha de buena suerte que te dejará mucha abundancia. Será un fin de semana con mucha actividad social en fiestas y reuniones con tus seres queridos. Te invitan a un trabajo, te recomiendo que aceptes porque tendrás dinero extra que puedes ahorrar para algún imprevisto. Una expareja te busca para invitarte a salir, pero recuerda que si ya te la hizo una vez lo hará de nuevo, por eso te aconsejo pensarlo dos veces. Para el domingo te recomiendo prender una veladora roja y ponerte ropa nueva para que reine la prosperidad en tu vida. Tus números de la suerte son 17 y 21 y será mejor si los combinas con tu fecha de nacimiento, ten cuidado con los accidentes en la calle trata de ir con más prudencia.

Piscis

Este fin de semana habrá muchas emociones nuevas, estás en tu mejor momento de la vida, así que trata de aprovechar esta racha de buenas energías para concretar todos tus planes. Te llega la invitación para salir de viaje, acepta la propuesta porque también es necesario descansar. Tu corazón será sorprendido por un amor de Cáncer o Libra, suelta a esa persona que no es para ti y tengas la libertad de vivir una nueva experiencia en el amor. Este viernes, cuando los astros y los planetas se van alinear, prende una vela roja y ponte perfume para que te llenes de buenas energías. Un amor de Capricornio o Virgo regresa a tu vida. Un familiar te pide dinero prestado. Si estás muy alterado por tu trabajo te recomiendo que salgas a caminar para que te tranquilices. Tus números de la suerte son 07 y 28.