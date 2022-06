Alimentos que no parecen saludables, PERO EN REALIDAD LO SON según un experto

Es común pensar que los alimentos saludables no se ven tan apetecibles, por lo que muchos niños incluso los evitan, aunque no sepan a qué sabe. Pero también ocurre lo contrario, y muchos alimentos que no parecen nada saludables en realidad lo son.

Para despejar esta duda, la estudiante de nutrición brasileña Ana Carolina Krauspenhar, publicó en su TikTok un video que muestra algunos alimentos que la gente ve que no son buenos para la salud, pero que en realidad pueden ser beneficiosos. Compruébalo a continuación:

Palomitas de maíz

A pesar de consumirse normalmente en situaciones puntuales, como ir al cine o ver una película en casa, las palomitas de maíz son una gran fuente de fibra. La mejor forma de prepararlo es a la sartén, utilizando maíz comprado en el mercado, ya que las famosas “palomitas de microondas” tienen aditivos. Además, hay recetas que enseñan cómo hacer palomitas de maíz sin usar aceite, haciendo que la comida sea aún más saludable y ayudando en el proceso de pérdida de peso, si ese es el objetivo.

6. “¿Cómo comer palomitas de maíz de una forma sexy?” Foto: Pixabay

Leche en polvo

La leche en polvo no tiene azúcar y esto la convierte en el alimento más recomendado en una dieta saludable. Pero debes estar preguntándote por qué esta fórmula de leche parece más dulce, ¿verdad? La estudiante de nutrición explica que esto ocurre porque la lactosa (azúcar de la leche) está más concentrada, ya que no hay agua.

La leche en polvo sirve de desmaquillante Foto: Wikipedia. Imagen Por:

Asaí

Si se consume de forma natural, especialmente la pulpa, sin la adición de leche condensada y otros elementos, el asaí se convierte en una gran fuente de antioxidantes, vitaminas y minerales.