“No me dieron ni las gracias”: El desahogo de una mesera que no recibió propina y que se hizo viral (Captura: Redes)

A través de redes sociales, se ha viralizado el registro de una joven que trabaja como mesera en un restaurante, en el que manifiesta su molestia y se desahoga luego de no recibir propina por parte de un grupo de clientes.

Se trata de Joyce Ferrer de Puerto Rico, quien relató cómo ocurrieron los hechos, al punto de terminar llorando en el video.

“Yo sé que a mí nadie me obliga a ser mesera. Tanta mierda (sic) que está pasando ahora, que están pagando una miseria (…) a mí no me pagan una miseria como en otras compañías. En esa parte yo no peleo, en lo que yo cobro”, relató la trabajadora.

“Lo que me molesta son los clientes, mira cómo me ponen. Yo no puedo creer que me jodí con una mesa. Los traté súper bien, súper amables ellos, y la cosa es que se quejaron del arroz, estaba frío”, añadió.

La mesera añadió que de igual manera ofreció cambiarles el plato, e incluso ofrecerles un descuento por el mal rato. Además, relató que decidió priorizar su atención a esa mesa por sobre las otras para que los comensales se fueran conformes con la atención entregada.

Sin embargo, al momento de pagar la cuenta, los comensales no le dejaron nada de propina, ni tampoco le dieron las gracias, desatando su molestia.

“Les pregunté si todo estaba bien como 10 veces, porque a mí no me gusta estar comiendo y que haya algún problema en la mesa. Les pregunto y me dicen: ‘Sí, todo bien, tranquila, que sabemos que no es culpa tuya’”, agregó.

“La persona me pide la cuenta, se la cobró mi hermana, y no puedo creer que el ticket era de 100 dólares y no me dejaron ni un solo dólar… Me jodí con los demás, me olvidé de las otras mesas con tal que todo saliera bien con ellos, y ¿para qué? Para que me hicieran eso”, señaló entre lágrimas.

El video de la joven ha levantado todo un debate en redes sociales, desde personas que apoyan su postura, mientras otras que la rechazan y cuestionan.

