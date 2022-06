Mujer lanzó comentarios racistas en restaurante de EEUU, trabajadora grabó el ataque

Una mujer que acudió a un restaurante de mariscos en la ciudad de Orlando, Florida (EE UU) protagonizó un deplorable ataque racista en contra de la encargada del local y los empleados.

La clienta llegó al local King Cajun Crawfish donde pidió un plato llamado “cangrejos en las nieves” y camarones fritos. Según escribió el restaurante en su cuenta en Instagram, la mujer se comió el servicio pero luego armó un escándalo a la hora de pagar. “Al final de la comida, al momento de pagar, dijo que los camarones estaban echados a perder (no lo estaban) y se comió 3. Dijimos que lamentamos no poder reembolsarlo y comenzó a decir comentarios racistas”, precisó el local, citó New York Post.

Exigía reembolso

Durante el incidente, la mujer insistía en que le reembolsaran el monto de la comida, regañaba a los empleados y además pedía que le dieran las sobras para llevárselas.

Ante la taquilla de pago, la clienta insistía en su reclamo ante Kristen Nguyen, la encargada del local. “Eres una perra china, no yo”. La actitud agresiva de la mujer morena fue registrada por la propia Kristen, que usó su teléfono celular para grabar el momento.

-”Está bien, te tengo en la cámara llamándome así”, respondió Nguyen, mientras grababa imágenes de su propio teléfono celular.

-”Eres un (p..to) chino”, continuó el cliente.

-”Está bien, gracias”, respondió el trabajador.

-”Eres una perra china, ¿quieres que te lo deletree? Eres una pe-rra chi-na”, insistía la mujer.

“A medida que se prolongaba el intercambio de odio, el cliente enojado agradeció la idea de involucrar a las autoridades”, reseñó el medio.

-”¿A quién le importa? ¡Llama a la policía! ¿Qué van a hacer? Lo diré frente a ellos. Eres una perra china, ¿y ahora qué?” dijo ella, cada vez más irritada.

La cliente insistía en insultar a la encargada con una serie de frases que parecían ser en chino, antes de que le entregaran las sobras de comida en un envase para llevar.

-”Llévate tu trasero a tu país. Ching chong”, dijo mientras salía del establecimiento.

Investigan delitos de odio

En realidad, Kristen Nguyen nació en Estados Unidos y su ascendencia es vietnamita, precisó el medio Orlando Weekly.

La denuncia llegó hasta las oficinas del condado de Orange, que estaban investigando el suceso. Para las autoridades, ha habido un aumento de casos de delitos de odio contra personas de ascendencia asiática durante la pandemia de coronavirus.

De la mujer no se sabe todavía quién es, pero según su recibo de caja, es dueña de un local de cuidado de la piel, pero el sitio en línea fue eliminado a raíz de la reacción de los usuarios, que deploraron su agresividad e insultos.

Por su parte King Cajun Crawfish se define como “el mejor restaurante de mariscos favorito de Orlando”. Fue fundado por Nguyen después de que ella se mudara a Florida desde Bogalusa, Luisiana, luego del huracán Katrina.

