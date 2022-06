Hugh Hefner: el abusador y machista creador de Playboy con el que comparan a Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández es una persona bastante cuestionable en la política actual. Sus palabras van más allá de no tener filtro a la hora de demostrar su desconocimiento absoluto sobre Colombia, sus leyes, y de la gente que aquí habita.

Públicamente ha hecho saber que no le importa pisotear las leyes de una Constitución que reglamenta todo el territorio colombiano, también se jacta de vender tierras a precios infladísimos para así, según sus propias palabras, ‘hacerse rico a punta de los pobres’.

Su nombre no está solamente asociado a nombres como Iván Duque, Federico Gutiérrez, o Álvaro Uribe Vélez, también lo está con el famoso escándalo del consorcio ‘Vitalogic’ mientras fue alcalde de Bucaramanga, y se sabe que con el presunto lavado de activos del que participaba su empresa, él y su esposa, compraron propiedades en el estado de la Florida, en Estados Unidos.

Este escándalo le ha costado que, en estos momentos, a pocos días de la segunda vuelta para las elecciones presidenciales en Colombia para el periodo 2022-2026, esté imputado por cargos y un juicio en su contra puede llegar a ser abierto en cualquier momento.

Pero más allá de solo echarse al agua el mismo, con sus propios comentarios, Rodolfo Hernandez se refiere de una manera repugnante y abusiva hacia las mujeres, tanto que en una ocasión dijo: “Yo recibo a la Virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella.”, por esto, la iglesia pidió descomulgarlo.

El historial de ofensas y abusos que ha cometido contra las mujeres es bastante amplio, y esto es lo que ha llevado a los cibernautas a intentar crear conciencia y hacer a los demás, dimensionar la clase de personaje por la que muchos estarán dispuestos a dar su voto el próximo 19 de junio.

Este es el motivo por el que lo comparan con el fundador de la Casa Playboy

Una de las frases que ha manchado la campaña política de Hernandez es ‘La corrupción no se combate con frases de TikTok’, ya que su forma de hacer campaña ha sido exclusivamente a través de esta red social, y el señor ha subido un nuevo video a su cuenta personal, donde se le puede ver acompañado por dos mujeres bastante jóvenes comparadas con su edad, en una piscina, al estilo del polémico personaje.

Es importante señalar el hecho de que Hugh Hefner ha sido acusado de haber violado, drogado y humillado a cientos de mujeres que vivían en la popular Casa Playboy.

“Me dio una pastilla y una gaseosa y me la bebí, ni siquiera se lo pedí”, dice. “Me desperté con él desnudo encima de mí, con la parte de abajo del pijama quitada y pensé que era una pesadilla. Pensé que estaba reviviendo la última vez que mi abuelo me había hecho esto”, afirmó una ex ‘conejita Playboy’ para una entrevista.

Estos son algunos de los comentarios que han hecho, comparando a los dos hombres por sus parecidos comportamientos:

#NoMeDejaDormir que el cargo de Presidente de Colombia sea tan manoseado por Rodolfo que sale cual Hugh Hefner o viejo verde con dos jóvenes en pantaloneta, como si "la falsa virilidad" fuera lo que se necesita para afrontar los problemas sociales del país. Ese tipo es repugnante — Claudia Mejia (@claumejiaperez) June 14, 2022

Gracias al ingeniero pasaremos de ser la Venezuela de Petro, el Silicón Valley de duque, la Suiza de Uribe ...

y seremos la nueva PLAY BOY de Hugh Hefner .

Lo que preocupa es que ese imperio se quebró ! pic.twitter.com/AifOXYnSsc — The Piguillem (@jordipiguillem) June 14, 2022