¿Hablar con aliens? Estos son los idiomas extraterrestres más importantes de la ciencia ficción

En FayerWayer somos fanas de Mafe Walker, la colombiana que dice hablar con los extraterrestres. Y aunque ese destello de sonidos que emite en su “idioma alienígena” de la “Confederación Galáctica” nos cause un poco de gracia, tratamos de abordar su tema con respeto.

Y es que, aunque no haya forma de confirmar que lo que Mafer Walker está diciendo es verdad, tampoco una manera de desacreditarlo.

Lo que sí podemos hacer es compararlo con esos idiomas de extraterrestres que nos ha presentado la ciencia ficción en muchas producciones que llegaron a las pantallas grandes del mundo. Al escuchar estas formas de comunicación notamos que no hay mucha diferencia en los sonidos que emite la medium colombiana.

Lo que imaginaron grandes productores del cine, que basaron sus películas en teorías científicas, es muy similar, en cuanto a sonidos, a lo que emite Mafe Walker.

De esta manera, es momento de mencionar cinco idiomas extraterrestres, de los más importantes que recordamos, presentados el cine de ciencia ficción.

Klingon: el idioma extraterrestre por excelencia

El klingon, homónimo de la misma raza presentada en Star Trek tiene que ser el idioma extraterrestre más representativo de la ciencia ficción. Al principio se creo con solo un puñado de palabras. Pero con el crecimiento de la franquicia se hizo todo su vocabulario con cinco tipo de consonantes y sus letras vocales.

Idioma na’vi

El na’vi lo hablan los habitantes de Pandora, luna del planeta Polifemo en Avatar. El idioma no es cualquier cosa inventada por un artista creativo. La producción llamó al Paul Frommer, profesor con doctorado en lingüística USC Marshal School of Bussines. Su vocabulario actual tiene más de 2.200 palabras y crece a medida que los fanáticos le van sumando.

¿Qué dices Jabba?

La primera vez que vimos a Jabba the hutt no comprendimos nada de lo que decía, pues hablaba en su propio idioma el Hutt.

Hacía peticiones mientras tenía como prisionera a la princesa Leia, en Star Wars: The Return of the Jedi. Los creadores de este idioma han tenido que sumar palabras a este amplio lenguaje por la integración de este estilo de personajes. Si los Jedi lograron aprenderlo, quizás algún día nos toque acudir al idioma que habla Mafe Walker.

El idioma de Naboo

Naboo es uno de los planetas más significativos de Star Wars. No solo es el origen de la reina Padme Amidala, madre de Luke y Leia; y gran amor de Anakin. Sino que además es el hogar de Jar Jar Binks, pieza fundamental de los Gungan.

El idioma que hablan es muy similar a la lengua que utilizamos en la Tierra. Podría fácilmente ser comparado con el portugués. Quizás su parecido con un lenguaje terrestre es que comparten el mundo con personas, como la misma Amidala.

Aurebesh

Cerramos quizás con lo más parecido que hay a lo que habla Mafe Walker: el Aurebesh. También forma parte del universo de Star Wars y viene a ser como una especie de idioma universal en la Guerra de las Galaxias. Es lo más básico en lo que todos se pueden comunicar, y hasta los Wookies y Chewbaca son capaces de comprenderlo y hablarlo.