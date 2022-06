¿Envejece tu piel demasiado pronto? Veamos las posibles causas

Tu rostro es demasiado importante para ti, así que aprende cuáles son las señales de alerta de que algo anda mal con él, esto según lo que nos informa la Revista Cosmopolitan.

¿Están tus mejillas enrojecidas aún cuando no te pones blush?

La piel rosácea no es normal, algo está ocurriendo. Foto: bing.com/images.

Los expertos dicen que un rubor permanente es señal de que tu piel se está debilitando. En algunos casos esta rojez es hereditaria, pero por lo regular es el resultado de la exposición al sol o del estrés, dos factores que adelgazan la piel y hacen más visibles las manchas y las arrugas.

Además de protegerte del sol, evita todo lo que estimule el enrojecimiento (alimentos picantes, alcohol, bebidas con cafeína) y combate el estrés haciendo ejercicios y tomando agua fría antes y luego de éste.

¿Mantienes tus gafas de sol en tu bolso y en la guantera del auto?

Lo recomendable es tener un par en ambos lugares. Entrecerrar los ojos mientras caminas o conduces tu auto durante el día causa que las arrugas y las patas de gallo aparezcan antes de tiempo, dice Leslie Baumann, profesora de dermatología y autora de The Skin Type Solution (solución para tu tipo de piel).

¿Sueles usar un absorbente o pitillo al tomar líquidos?

Con el tiempo, el movimiento que ves en la foto va generando pequeñas líneas prematuras. Foto: bing.com/images.

Pues ese movimiento que haces para apretar la pajilla entre tus labios (el mismo que usas al fumar) contrae la piel alrededor de la boca y acelera el desarrollo de finas líneas blancas.

La recomendación es dejar de usar pitillos y no olvidar tu crema con colágeno en el día y en la noche.

¿Con qué frecuencia te aplicas un exfoliador potente?

No abuses del exfoliador, no lo uses en el rostro más de tres veces por semana. Evita los que son muy ásperos como los que tienen semillas de frutas y busca los que contengan aceite de oliva o shea butter.