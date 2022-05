Hay un pájaro escondido en esta foto. ¿Puedes encontrarlo?

¿Qué opinas de finalizar la tardecita con un reto visual que se hizo viral en las redes? Si te gusta la idea, la propuesta del día es la de ubicar el pájaro del amor que está escondido en una foto llena de mangos ¿Puedes hacerlo?

Sabemos que no siempre los retos visuales son sencillos y cuando los colores son semejantes, resultan aún más difíciles. ¿Listo para encontrar al gapornis? Entonces te dejamos a continuación el reto de hoy.

Pájaro escondido en la foto Reproducción - Reddit @HogPilot

Si has encontrado al pájaro del amor, seguro tienes muy buenos ojos y una excelente mirada. Sin embargo, en el caso que no sea así, no te preocupes pues te daremos otra oportunidad y con un TIP: está dentro del cuadrado rojo.

Pájaro escondido en la foto Reproducción - Reddit @HogPilot

Ojalá tengas encontrado el pájaro, pero si no lo has hecho, tranquilo, pues habrán otras oportunidades, ¿Ok? Y antes de que te vayas, te dejamos a continuación la respuesta del reto del día.

Pájaro escondido en la foto Reproducción - Reddit @HogPilot

Con informaciones de Metro World News Brasil