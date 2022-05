Entérate de qué trata el Síndrome de ASIA

Muy poco se sabe sobre el Síndrome de ASIA, ya que es poco común y pocas veces ha sido explicada su patología. Trata sonde una reacción inflamatoria poco frecuente, atribuida a una sustancia extraña al organismo que puede generar complicaciones en los pacientes y que también ha llevado a muchas mujeres a decidir quitarse los implantes de siliconas.

Por estética, reconstrucción, tratamientos, reasignación o cambio de sexo e incluso por enfermedades como por ejemplo el cáncer de mama, miles son las personas que han acudido en colocarse los implantes de siliconas, sin embargo, varios pueden ser los problemas físicos debido a la intervención quirúrgica de implantes.

Características

El síndrome de ASIA es una patología infrecuente que puede o no estar asociada a prótesis de silicona, no sólo a implantes mamarios. Se ve frecuentemente en pacientes que tienen silicona suelta en el cuerpo, sobre todo aquella que no es de uso médico (como la silicona de usos industriales).

Jorge Ricardo Wetzel, cirujano plástico de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SACPER), dio detalles sobre dicho síndrome para el medio radial mitre. “el Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes (Autoinmune Syndrome Induced by Adjuvants, en inglés) se trata entonces de una reacción autoinmune o inflamatoria extremadamente poco frecuente, atribuida a una sustancia extraña al organismo”.

En el caso de las prótesis mamarias, la sustancia extraña sería la silicona. La silicona como sustancia se encuentra presente en muchos otros tipos de implantes de uso médico, por lo que no es exclusiva de los implantes mamarios. No existe ningún trabajo con evidencia científica suficiente para relacionar directamente las enfermedades reumáticas o autoinmunes con la silicona.

Diagnóstico

El especialista indicó que hasta los momentos no hay exámenes de laboratorio que lleven al diagnóstico. “La presencia de autoanticuerpos y algunos marcadores en sangre pueden asociarse con el desarrollo de la enfermedad, pero no son muy específicos”.

Los pacientes con antecedentes de enfermedades autoinmunes o con fuertes antecedentes familiares forman parte del grupo de riesgo. Es por eso que en estos pacientes se solicita una evaluación de un especialista en reumatología. Otros grupos de riesgo son los pacientes con antecedentes de reacción autoinmune a adyuvantes como, por ejemplo, vacunas o silicona y pacientes con antecedentes de enfermedades alérgicas o atopía.