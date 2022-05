Todos sabemos que perdonar no siempre es fácil, pero parece que para algunos signos del zodiaco dar ese paso es aún más difícil. Si tú también sufres a la hora de dejar todo en el pasado y no dar cabida al rencor, mira si formas parte de este grupo que da el primer paso para dejar atrás los rencores, pero no son capaces de olvidarse de lo sucedido.

Signos del zodiaco que perdonan, pero nunca olvidan

Aries

Muchos creen que por ser aventurero y parecer relajado es de los que se perdonan fácilmente. Pero no, los Aries tienen tanto miedo de ser lastimados que una vez que sucede, no lo olvidan. Esto suele ser un problema en todas las relaciones de amor y amistad, porque por más que digas todo está perdonado, esa desconfianza permanece.

Cáncer

Este signo de agua tiende a ser muy sensible y se pone muy mal cuando las personas que ama le fallan. Enojado, Cáncer es peligroso e impulsivo. Mantiene los nombres en su “lista negra” durante un largo período de tiempo, hasta que el error de la otra persona se repara de alguna manera.

Virgo

Este es el signo más analítico del zodiaco y también el que odia perder el control. Él sabe exactamente el error cometido y cada persona que alguna vez ha dejado caer la pelota con él. Esto puede generar muchos conflictos, sobre todo en las relaciones sentimentales, ya que a veces Virgo termina guardando rencor y cambiando su forma de tratar a la persona, aunque la ame mucho.

Capricornio

Puede que no lo parezca, pero Capricornio es un signo MUY rencoroso. Los capricornianos no se pierden ningún error y recuerdan todo de una manera aterradora. Las personas que aman a los capricornianos suelen tener miedo a la hora de entrar en su lista negra, pues este signo puede parecer que se ha olvidado, pero en realidad aún albergan desilusión, y nunca más vuelven a confiar como antes.

Piscis

Piscis es sensible y profundo, pero cuando está decepcionado muestra su lado más cruel y rencoroso. Parece perdonar fácilmente, y de hecho lo intenta, pero cuando recuerda el error que cometió la persona, suele ser hostil y grosero con ella. En ocasiones, Piscis intentará vengarse o lastimar a esa persona que actuó de mala fe.