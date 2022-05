Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 12 al 14 de mayo del 2022

Conoce qué te deparan los astros el e horóscopo de Mhoni Vidente, quien te deja tus números de la suerte, color de la suerte y el mensaje de los astros para esta semana llena de energía positiva.

Aries

Días de buena suerte en todo lo que vayas a realizar. Llega un trabajo extra estos días que te dejará un dinero extra. Decides seguir con el ejercicio y cambiar a una alimentación saludable. Durante este 13 de Mayo los astros se alinearán a tu favor; te recomiendo salir a caminar por la tarde con ropa clara y ponerte mucho perfume. Pídele a Dios lo que tanto necesitas y verás cómo obtendrás respuesta.

También, te invitan a salir de viaje para finales de mes. Ya no busques razones para no estar enamorado, tú déjate querer, la vida te llenará de más sorpresas. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 40. Recuerda que es bueno ahorrar, pero evita quedarte con el antojo y cómprate lo que quieras. Recibes una mascota como regalo y te haces un tratamiento estético para lucir excelente. No olvides acudir con el dentista.

Tauro

Tendrás un fin de semana que te transformará y tomarás decisiones que cambiarán tu vida para bien. Recuerda que tu signo está en su mejor etapa, que es su cumpleaños, y tu energía necesita depurar y llenarse de positividad. Para este 13 de mayo tendrás un golpe de suerte en todo lo relacionado con cuestiones de trabajo y proyectos nuevos; necesitas ahorrar para acrecentar tu patrimonio. Recibes una invitación y te irás de viaje estos días.

Te pagan un dinero que te debían, así como tus utilidades. Tu signo es muy necio y, a veces, las cosas no pueden ser como tú quieres. En el amor necesitas darte tu tiempo y ser un poco más comprensivo, pues cada quien tiene que hacer sus proyectos de vida; son pareja, no dueños uno del otro, así que a vivir plenamente tu relación amorosa. Tus números de la suerte son 07 y 23.

Géminis

Enfrentarás muchas situaciones complicadas en tu vida personal. Necesitas ordenar todo lo que te rodea, solucionar los problemas y evitar esquivarlos. Recuerda que tu signo siempre saldrá triunfante, solo es cuestión de decidirte a ser exitoso. Un amor del pasado, Acuario o Aries, te busca para hablarte de amor formal; estás en la época de ya tener una pareja, debes decidirte. Te invitan a dar una conferencia y clases de tu carrera universitaria.

Además, recibes un dinero extra que no esperabas, el cual te ayudará a pagar deudas. Cuídate de problemas de riñón o páncreas; trata de ir con tu médico. Durante este 13 de mayo da limosna a alguien que lo necesita para que te llegue la abundancia. Tus números de la suerte son 05 y 44. No caigas en chantajes de amores del pasado y sigue adelante en tu vida.

Cáncer

Durante el fin de semana tendrás mucho trabajo. Recuerda que tu signo es muy cumplido y siempre trata de quedar bien con sus superiores, así que mantén la calma y podrás resolver todo lo que necesitas. Serán unos días de cambios positivos en tu vida amorosa, por fin encuentras ese amor del signo de tierra que es para ti. Intenta no ser tan intenso en la relación y dense su espacio.

Este 13 de mayo tendrás una revelación espiritual sobre tu vida, así que debes estar atento a las señales divinas. Intenta prender una vela de color blanco y los caminos del éxito se abrirán en tu vida. Cuídate de problemas de muelas y dientes; recuerda que es tu punto débil. Tus números de la suerte son 01 y 29. Sigue con el ejercicio y dieta. También, viste de color naranja y rojo para atraer la fortuna a tu vida.

Leo

Cambiarás de ánimo por completo en tu vida, aunque a tu signo le cuesta trabajo quitarse situaciones del pasado, como amores tóxicos y traiciones de amigos. Este 13 de mayo te recomiendo ponerte agua bendita en la nuca y ofrecer unas flores al santo que más le rezas para que te ayude a reinventarte en todo. Sales de viaje por cuestiones de trabajo y cierras un proyecto. Cuídate de problemas de intestino o riñón, que eso te causa subir de peso.

Eres muy buena persona y servicial, por eso siempre tendrás amistades sinceras a tu alrededor. En el amor seguirás muy estable con tu pareja. Tus números de la suerte son 06 y 17. Intenta pagar deudas y organízate en tus gastos, debes ahorrar para el futuro. Un familiar te busca para pedirte un consejo, ayúdalo, esos actos siempre se verán recompensados.

Virgo

La suerte iluminará tu vida este fin de semana, recuerda que a tu signo lo domina la Luna llena y estos días tendrás buenas noticias en cuestiones de trabajo. Durante el 13 de mayo intenta caminar por la tarde para que el Sol te llene de energía positiva. Debes ser más discreto en tus proyectos para que se cumplan. Sales de viaje por un asunto familiar. Cuídate de problemas de estómago y úlceras, no comas picante ni bebas alcohol para que no te haga daño.

En el amor no sigas con esa persona que solo juega contigo y enfrenta la situación, verás como llegará a tu vida un amor más sincero del signo Sagitario, Acuario o Piscis. Arreglas asuntos de tu escuela. Alguien del signo Géminis te busca para reclamarte una situación personal. Tus números mágicos son 03 y 15. Usa más el color blanco para atraer la abundancia.

Libra

Días de estar con mucho ánimo por los proyectos que se visualizan en tu vida, recuerda que tu signo es muy exitoso, solo trata de amarrar los mejores contratos para seguir con la racha de buena suerte. El viernes te llenarás de buenas energías, prende una vela roja, pide a la Virgen María lo que tanto necesitas. Te recomiendo que ese día regales 13 monedas alguien que lo necesita para dar un poco de lo que la vida te regala.

Cambias tu computadora y decides estudiar diseño de videos de redes sociales. Te proponen cambiarte de casa, arreglas asuntos legales con éxito, tus números de la suerte son 12 y 38. Es fin de semana de muchas sorpresas agradables, te busca un amor de Acuario o Géminis para volver, trata de no dejar en el olvido tus estudios, sigue siempre adelante, recuerda que vale más el que sabe más.

Escorpio

Fin de semana de estar pensativo en cuestiones de tu vida laboral. Recuerda que tu signo siempre pone mucho esfuerzo en todo lo que realiza, es por eso que recibirás un reconocimiento económico, así que trata de hablar con tus superiores y pedirles una evaluación de tu trabajo. Te buscan para invitarte salir de viaje, tu pareja te hablará de formalizar la relación y vivir juntos. Cuídate de las deudas, trata de pagar todo a su tiempo.

Este viernes te recomiendo que salgas a caminar por la tarde y te comuniques con Dios y le pidas lo que tanto deseas, verás cómo tendrás respuesta a esa duda en tu vida. Cambias muebles en tu casa y te regalan una mascota. Te busca un familiar para pedirte prestado, así como para ofrecerte un negocio de publicidad y diseño, debes aceptar la oferta porque te va ir muy bien.

Sagitario

Son días de reinventarse por completo, recuerda que tu número de la suerte es el 13 y en estos días llegará lo que tanto necesitas, te recomiendo que el 13 de mayo te pongas ropa de colores fuertes y uses mucho perfume antes de salir de casa para que que te rodee un aura de abundancia. Decides estudiar más para tus exámenes, recuerda concentrarte y dejar un lado el celular para que puedas avanzar.

Te invitan para ir a un congreso y conferencia de tus estudios. Ya no pelees tanto con tu pareja, a tu signo le gusta mucho discutir para medir cuánto amas a alguien, pero debes cambiar eso en tu vida. Mandas a arreglar tu coche de los frenos y llantas, decides hacerte una cirugía estética, todo va salir bien. Un amor te buscará para volver a estar juntos, tus números de la suerte son 9 y 16 y tu color el azul.

Capricornio

Fin de semana de no confundir las oportunidades que te da la vida y más en lo profesional, te llegará un cambio de trabajo: acéptalo. Este viernes recibirás una corriente de energía positiva, por eso te recomiendo prender una vela blanca y darte baños de flores para que el aura del éxito te rodee más tiempo. Recuerda no platicar tus planes para que no te llenes de envidias. Te llega un dinero extra por la venta de tu carro y te compras uno más reciente.

Te busca alguien del signo de fuego para volver a salir como pareja, eres el más sociable y carismático del zodiaco, por eso siempre vas a estar rodeando de muchos amigos. Te compras ropa y cambias de look. Tendrás un golpe de suerte y será en los juegos de azar con los números 7 y 66, en el amor trata de no dar ilusiones si no vas a cumplir.

Acuario

Días de nuevas emociones amorosas y de sentirte con mucho entusiasmo por todo lo que estás viviendo, recuerda que el mejor estado de tu signo es estar en pareja. Te llega un dinero que no esperabas, eso te va ayudar para empezar ahorrar. Mandas a arreglar la tubería de tu casa. Ten cuidado con los chismes en el trabajo, trata de no relacionarte con nadie de allí para que no te metan en problemas.

Hablas con un contador para arreglar trámites de impuestos. Este viernes te recomiendo que tomes mucha agua y no comas alimentos tan pesados para que tu energía se renueve, además debes vestirte con colores claros para atraer las buenas energías, por lo que decides renovar tu guardarropa. Tu signo tiene un carácter muy explosivo, eso te causa a veces discusiones sin razón, medita para que no caigas en provocaciones.

Piscis

Fin de semana de estar con buenas energías a tu alrededor, tu mejor época es la primavera porque hace que tu cuerpo y mente se sientan muy bien, trata de no caer preso de los nervios. Te llega dinero extra por un pago por tus comisiones. El viernes las energías se vuelven a alinear para tu bien, los problemas de cuestión económica quedan atrás, pero siempre trata de ser más administrado.

Te recomiendo prender un vela blanca y ponerte agua bendita en la frente para que el aura de la abundancia te rodee más tiempo. Tramitas pagos de colegiaturas, compras ropa y cambias tu look a uno más juvenil. En el amor, seguirás de lo mejor con tu pareja y muy enamorados, los solteros estrenarán pareja. Tendrás un golpe de suerte con los números 27 y 60, te pones a dieta y te haces un tratamiento de belleza.