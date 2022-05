La capital se viste de estilo: vuelve Bogotá Fashion Week en edición presencial

Los eventos en la capital están retornando cada vez mas a esa normalidad prepandémica que se conocía, y con ello vuelve el Bogotá Fashion Week. Esta es una de las plataformas de exposición muy grande para marcas locales y nacionales que se ha destacado hasta ahora por sus proceso de consultoría con expertos internacionales de la industria.

El evento, como todos los años, se realizara en el centro de convenciones Agora, y en esta ocasión se llevará a cabo del 19 al 21 de mayo. Por otro lado, es bien sabido que esta plataforma es la que más ha ofrecido asesoría y acompañamient oa las marcas que convoca. Esto, con alianza y ayuda de la Cámara de Comercio de Bogotá, plataforma que ha servido como red de ayuda y orientación en proceso de calidad con las marcas participantes.

Esta curaduría es de carácter internacional, y según informaron sus voceros, se ha contado con mas de 1.000 horas realizadas en 8 meses.

Ahora bien, para esta edición, se cuenta con la participación de 161 marcas, 100 de ellas seleccionadas por la firma internacional Kollective Moda, encargada de la consultoría con casas como Calvin Klein. También se cuenta con la participación de 61 marcas de la industria seleccionadas por la Escuela Superior de Diseño LCI, que tendrán la oportunidad de participar por primera vez en el marco de esta semana de la moda. Dicho espacio es denominado ‘Espacio Multimarca’.

Actualmente, el sector moda de Bogotá y la Región concentra 22.783 empresas activas y genera 241.000 empleos directos. El 95 % de las unidades productivas son microempresas; el 4 %, por pequeñas empresas; el 0.7 % medianas empresas; y el 0.2%, grandes empresas, por lo que es una industria que se debe tener en cuenta.

Bogotá Fashion Week 2022 (Cámara de Comercio de Bogotá)

¿Cuales son las novedades para esta edición del Bogotá Fashion Week?

Se anunció que para esta nueva versión del formato, se contará con la participación de 100 marcas de diseño independiente, y se dividirán en tres secciones principales, destinadas para la activación de las ventas y la reactivación económica de estas:

1. Negocios wholesale o ruedas de negocios, un espacio donde cerca de 50 compradores nacionales e internacionales podrán interactuar con las propuestas de diseño y de producto para concretar o planear negocios.

2. Tiendas pop-up, espacio que se inaugura en la quinta edición de BFW como una gran vitrina dirigida a todos los visitantes, quienes podrán adquirir al detal y de manera directa las piezas de las colecciones más exitosas de las marcas participantes.

3. Pasarelas, sección donde se materializan los 8 meses de preparación, conceptualización y seguimiento del diseño de las colecciones que presentarán las marcas durante los tres días del mercado. A partir de la fase de acompañamiento especializado, la firma consultora seleccionó a 14 marcas que se destacaron durante el proceso de acompañamiento. Para estas se requiere invitación por parte del diseñador.

¿Que diseñadores y marcas harán presencia en esta ocasión?

La selección de marcas en las pasarelas se encuentra dividida en varias categorías:

Hay varias categorías: Ready-to-Wear (Prêt-à-porter), Ropa de Playa (Beachwear), Bolsos y Accesorios (Bags and Accesories), Moda artesanal (Apparel), así como joyería y accesorios.

De esta manera, entre algunas de las 100 marcas que se reunirán en el centro de convenciones Agora se encuentran: A MODO MIO, Ducky Black, Faride Ramos, Kaftan, Leda, Lina Cantillo, Manuela Triana, Mónica Fonnegra Green Fashion, Narciza, Pepa Pombo, Pineapples Don’t Have Sleeves, Rockgotá, Stevan Valencia, SuG, Tinta Latina, Wisdom Bird, Whitman, Adriana Capasso, Alado, Andrés Otálora, AZULU, Beatriz Camacho, Camilo Franco, Carlo Carrizosa, Leal Daccarett, MDCR, Pamela Duque y Polite, Verdi, A New Cross, Adriana Santa Cruz, CUBEL, Hello Chameleon, MAZ - Manuela Alvarez, Please Rain, Tejidos Rebancá y ZUT por nombrar solo algunas.