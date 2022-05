Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 2 al domingo 8 de mayo del 2022

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

El Mago

Durante esta semana tendrás a tu favor, más que de costumbre, medios, herramientas y recursos para resolver a tiempo cualquier obstáculo que puedas enfrentar, por lo que si asumes a cabalidad estas condiciones podrás ganar un terreno bastante conveniente para tus planes o trabajo, cuestión que sin duda aportara todo lo bueno de sus características en beneficio tuyo y de los que eventualmente puedan participar en lo que hagas.

el mago

Tauro

Ocho de Espadas

Dado lo complejo de los tiempos que vivimos, son más comunes de lo que quisiéramos las situaciones que hacen cambiar bruscamente un estado, que en cierta medida nos pueda acomodar, y en que hasta hemos desplegado esfuerzos importantes para llegar a él. Lamentablemente, poco o nada podemos hacer para evitarlo, menos si ha sido recurrente la búsqueda de mejores alternativas para enfrentar la crisis. Es necesario que aceptes los cambios, resistirse es una pérdida de tiempo evitable.

ocho de espadas

Géminis

Seis de Bastos

Tener ideas en forma permanente y según tus necesidades o planes es, sin duda, un gran mérito, sobre todo en tiempos complejos como en los que nos ha tocado experimentar. Pero quedarse en la teoría, sin llevar a cabo lo pensado, es tan inconducente como no tener dicho atributo. Estás en un período en que, si te lo propones, podrías concretar cualquier proyecto con resultado favorable. Es el momento de la acción. “Obras son amores y no buenas razones”.

seis de bastos

Cáncer

La Emperatriz

Semana de días más tranquilos y más generosos, ya que obtendrás mucho de aquello por lo cual has luchado durante tanto tiempo. Comprobarás, sin duda, que el sacrificio desplegado y el esfuerzo puesto al servicio de un objetivo valió la pena y que es bueno perseverar si queremos conseguir lo que queremos. Se debiera desprender de esta experiencia el valor de la constancia y lo importante de “no bajar los brazos”. Alguien escribió “inténtalo y fracasa, pero no fracases en intentarlo”.

Leo

Seis de Espadas

Podrás realizar tus obligaciones y deberes con algo más de tranquilidad de lo habitual, por lo que aprovecha este período para planificar tu tiempo, evaluar lo que has conseguido, definir lo que te falte, o darle forma a alguna idea que tengas deseos de llevar a la práctica, sin prisa, pero bien definida y acabada. “Las grandes ideas son aquellas de las que lo único que nos sorprende es que no se nos hayan ocurrido antes”.

seis de espadas

Virgo

Paje de Bastos

Este es un buen momento para pensar, con visión de futuro, qué cambios hacer en tu actividad laboral o profesional, y así estar mejor preparados para contingencias que puedan sobrevenir en el momento menos pensado.

Estamos en medio de situaciones de todo tipo, en que no se vislumbra, por ahora, alguna mejoría, y que, de haberla, no hay garantía que sea duradera. En consecuencia, es nuestro el deber de estar mejor preparados para lo que venga.

paje de bastos

Libra

La Muerte

Aquellos hechos del pasado que solo significan una carga, un dolor, o un pesar, debemos sacarlos cuanto antes de nuestros pensamientos, a menos que sean una mezcla de sentimientos difíciles de definir. Arrastrar con un peso muerto, posible de ser erradicado de nuestra mente, no conduce a nada y menos en tiempos complejos como el presente, que ha traído más dolor que alegría. Es suficiente con enfrentar la dura realidad del hoy, pues cabe la posibilidad de modificarla, tarea imposible con el ayer.

La Muerte

Escorpio

As de Oros

Dos aspectos de máxima importancia para toda persona en edad activa, van a mejorar en estos días. Uno de ellos, la salud, en que habrá una notoria mejoría, esto irá de la mano con los cuidados recomendables y apropiados y una mejor disposición positiva para erradicar alguna dolencia. El otro factor que va a tener mejor aspecto es el de los ingresos, de alguna manera se resolverán los inconvenientes, lo que obviamente proporcionará un cierto alivio.

as de oros

Sagitario

Nueve de Oros

Semana tranquila, casi como aquellas cuando todo era menos complejo que en la actualidad y podíamos, con cierta libertad, planificar nuestra vida según nuestros deseos o intereses. Aprovecha este lapso de tiempo para lo que te parezca necesario, sin considerar su importancia, bastará con que puedas hacerlo y te des el gusto. De pronto es bueno, si existe la posibilidad, lamentablemente cada día más remota, de disfrutar del ocio, que al parecer reduce los niveles de estrés, mejora el sueño y hasta fortalece nuestro sistema inmunológico.

nueve de oros

Capricornio

El Colgado

La espera de lo que deseamos que se haga realidad pronto, se convierte muchas veces en un dolor de cabeza difícil de sobrellevar. Se puede hacer obsesivo, pero justificable, si lo que esperamos constituye algo muy preciado y significativo para nosotros.

Lo deseable en estos casos, que en estos tiempos es difícil de disponer, es tener alternativas que, sin ser necesariamente lo que esperamos, puedan salvar una situación y atenuar la angustia.

el colgado

Acuario

Ocho de Copas

Buscar la soledad para pensar, meditar, u ordenar nuestra mente, no tiene nada de malo, a menos que sea una tendencia reiterativa y adquiera características de aislamiento. Alguien escribió “la peor soledad es estar con alguien y, sin embargo, sentirse solo”. Por lo que, si necesitas estar algún tiempo sola y te hace bien y esto restituye el concepto de tu propio valor como persona, no lo dudes y hazlo siempre que lo necesites.

ocho de copas

Piscis

Ocho de Bastos

A todos nos pasa que a veces nos sentimos superados por la cantidad de trabajo, quehaceres, roles que cumplir, funciones que ejecutar y un sin número de obligaciones que pareciera que no esperan. La solución práctica, pueden haber otras, es aprender a priorizar, que no es otra cosa que resolver cada situación según su importancia o trascendencia. A veces sucede que resolviendo de esta manera lo fundamental se soluciona lo que no lo es como por “arte de magia”.