Sentir miedo en algunas situaciones y acabar dando un paso atrás es algo muy normal. Sin embargo, algunos signos del zodiaco tienen mucho miedo de correr riesgos y tomar medidas, por eso son considerados a veces como cobardes, pues temen a todo tipo de acción con la que luego puedan señalarlos.

Signos del zodiaco que suelen ser muy cobardes

Libra

Los Libra a menudo tienen miedo de asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Cuando esto sucede, tratan de desviar la culpa usando el drama para compadecerse de los demás.

Tauro

Tauro es cobarde cuando necesita disculparse y hacer las paces. Tiene gran dificultad para aceptar sus sentimientos y pedir perdón.

Virgo

El Virgo tiene mucho miedo de probar algo nuevo y fallar, ya que no sabe cómo lidiar cuando las cosas se salen de su control. A veces no se arriesgan a aprender cosas nuevas porque temen no ser lo suficientemente buenos.

Piscis

Los Piscis son sensibles y, lamentablemente, terminan actuando cobardemente en su vida. En lugar de asumir la responsabilidad cuando las cosas salen mal, Piscis culpa a la mala suerte. La cobardía también forma parte de su personalidad a la hora de relacionarse, ya que muchas veces este signo prefiere no arriesgarse y estar solo, que volver a enamorarse y terminar lastimado.