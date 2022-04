Manifiesta: de crear moda con las uñas a ser referentes del proceso de paz

En 2019, Manifiesta hasta ahora se conformaba como un proyecto de reincorporación en Icononzo que apenas contaba con los recursos para generar ventas. Muchos de los ex combatientes, -algunos de ellos con más de una década en la guerrilla- y sastres expertos pusieron de su propia cosecha para crear piezas atractivas que se mostraron en la PAZarela de la Universidad de los Andes y en donde demostraban su compromiso con los Acuerdos, cuya credibilidad tambaleaba luego de la huida de Jesús Santrich.

De ahí, crecieron sus redes, creció también su prestigio e incluso conmovieron a los “tiburones” financieros de Shark Tank Colombia. Y para conmemorar toda la enorme labor que han hecho en estos tres años, en el Museo del Traje tuvieron su segunda “PAZarela” y un conversatorio llamado ‘’Bogotá: moda y política’. todo esto bajo el marco de la conmemoración del Día de las víctimas.

Asimismo, en dicho evento participaron otras marcas que son parte de un conglomerado formado por ex combatientes de las Farc: La Montaña, Avanza, Chakana y Rena C, presentaron un desfile que sirvió como plataforma. Esto, con la intención de visibilizar casos de injusticia que han azotado al país durante el actual gobierno.ç

Hablando de experiencias de paz

El conversatorio contó con la presencia de ex combatientes que han sido parte de estos proyectos, narrando sus experiencias, no sin antes hacer una introducción a todo el proceso previo que se vivió para la creación y solidificación de estas marcas, porque claramente estas no han salido de la nada. El trabajo y el compromiso que se han luchado para lograr una posición en la industria no han sido nada fáciles, más aún cuando se sabe quienes son las caras detrás de estas plataformas. Desafortunadamente, existe la estigmatización por ser ex combatientes pertenecientes a un grupo que causó mucho daño a la sociedad colombiana.

“Con este evento nos llenamos más de ilusión, y estamos seguros que estas marcas saldrán adelante y estamos muy emocionados” afirmaron sus voceros. Esto, en agradecimiento a la asistencia tan grande que tuvo este evento. Y luego, pasando al desfile, se pudo resaltar que, como en 2019, varias de las modelos sostenían pancartas alusivas a la política: “Que ni la guerra ni la paz nos cueste la vida”, “900 líderes sociales asesinados desde el 2016″, “Vestir colombiano es vestir paz” y el conocido lema que Manifiesta ha venido manejando desde su creación en el 2019, “Siempre fashion, nunca facho”, que viralizó Sofía Petro, hija de Gustavo Petro, cuando salió a votar en marzo pasado.

Las piezas, como siempre, han sido comerciales, con estampados vibrantes y mucho colorido y funcionalidad. Y con esta plataforma política, han ganado grandes apoyos de muchos consumidores de moda que ahora buscan un sentido y un discurso político coherente a través de las prendas. Esto, a través de propuestas que no se quedan solo en palabras sino con personas y mentes que están dispuestas a construir un futuro mejor de verdad, con costuras, telas y acciones.