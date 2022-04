Guía: ¿En qué debes fijarte para saber cuál cargador es compatible con tu celular?

La urgencia, el aburrimiento y hasta la deseseración nos pueden llevar a cometer uno de los errores más comúnes entre los usuarios de teléfonos inteligentes: utilizar un cargador no compatible con el celular.

No, no se puede usar cualquier cargador con cualquier smartphone. Hay letras pequeñas sobre la carga de energía, detalles que hay que tomar en cuenta, primero, para proteger la vida de tu batería, y segundo y hasta más importante, la de tu teléfono.

No exageramos. Un cargador más potente de lo que la batería de un celular puede soportar puede provocar que la misma se funda y el teléfono y sus otros componentes se quemen.

Para evitar tragedias tecnológicas como esas, las compañías que fabrican teléfonos y sus respectivos cargadores han tratado de incentivar a sus clientes a que utilicen solo los cargadores del equipo o al menos de la misma marca. También promueven que todos aprendamos sobre el tema: qué son vatios, qué significa esa W al lado de ese misterioso número, cuánto debo esperar para cargar mi terminal.

Cargador (Unsplash)

¿En qué debes fijarte para saber cuál cargador es compatible con tu celular?

No hay cable sin cargador ni cargador sin cable en casi todos los casos. Si no se utiliza el cable adecuado para el cargador y si el cargador no indicado para ese cable, la carga de un teléfono nunca será eficiente. Todo va de la mano.

También es importante no optar por versiones genéricas o imitaciones. Lo mejor para la vida de una batería de un teléfono es que sea cargada por el cargador y el cable de su propia marca o simplemente el que viene con él en la caja, y si ese smartphone no lo incluye, ir a una tienda oficial o tercero que venda accesorios originales y de ese dispositivo en cuestión.

[ Android: Cómo limpiar tu teléfono antes de venderlo o cambiarlo ]

Técnicamente hablando, para que un teléfono cargue a 30W (30 vatios), el cargador y el cable le tienen que entregar esa energía. Vatios es igual a voltios por amperios, por lo que hay diferentes configuraciones para enviar esa energía, pueden ser 10 voltios y tres amperios, o seis voltios y cinco amperios, o quizá la inversa, con cinco voltios y seis amperios

Retomando el punto de los cables USB, algunos tienen limitaciones en la cantidad de amperios que envían, y eso, dependiendo de los voltios y amperios que puede enviar el cargador, puede hacer que no sumen la cantidad necesaria. La fórmula correcta es: cargador y cable USB correspondientes para tener el resultado de una carga correcta.

Cable USB (Unsplash)

Lo mejor es nunca utilizar el cargador de un teléfono o marca diferente, y si es de la misma, confirmar que el cargador y su cable sean compatible con el smartphone. Porque si tienes un celular que carga a 30W y lo enchufas con un viejo cargador de 5W, la carga va a ser mucho más lenta y menos eficiente.