TikTok está probando un botón de “no me gusta” para comentarios

TikTok está probando una función que permite a los usuarios demostrar su desagrado con comentarios individuales en videos con un botón de dislike o “no me gusta”.

La información fue anunciada por la compañía de origen chino en una publicación de blog, en la que ofrecieron detalles sobre la seguridad y el cumplimiento de las pautas de la comunidad.

TikTok asegura que las personas pueden marcar los comentarios que consideren “irrelevantes o inapropiados” sin que el disgusto sea visible para los demás.

A comienzos del 2022, algunos usuarios vieron diferentes versiones de la opción del botón de no me gusta. En Twitter, el consultor de redes sociales, Matt Navarra, compartió imágenes sobre cómo se veía la herramienta, que permitía darle dislike a un comentario y luego dejaba remover ese no me gusta.

TikTok is testing a ‘Dislike’ button for comments pic.twitter.com/Pv8anV5fDh — Matt Navarra (@MattNavarra) January 27, 2022

“Esta retroalimentación de la comunidad se sumará a la gama de factores que ya usamos para ayudar a mantener la sección de comentarios consistentemente relevante y un lugar para un compromiso genuino”, explica el comunicado de TikTok, citado en The Verge.

Todo por el bien de la comunidad

Los usuarios de TikTok ya pueden demostrar que no les gustan los videos para indicarle a la aplicación que no están interesados en el contenido que muestra en el feed.

Además, el botón de comentario de no me gusta parece estar disponible al igual que una opción de denunciar un comentario por infracciones de las normas de la comunidad.

TikTok (Unsplash)

La compañía también informó que está experimentando con el envío de recordatorios sobre funciones como el filtrado de comentarios, el bloqueo masivo y la eliminación a los creadores que reciben un gran volumen de comentarios negativos.

En el informe de transparencia que publicó TikTok en su blog oficial, asegura que eliminó más de 85 millones de videos entre octubre y diciembre de 2021 por infracciones, aproximadamente el 1 por ciento de todos los videos subidos en la red social.

Las decisiones sobre si implementar la función por completo se tomarán en las próximas semanas, según TikTok, por lo que no todos los usuarios de la aplicación podrán ver el botón de no me gusta hasta entonces.