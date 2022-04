Tiktoker presume cofre con anillos de compromiso de sus exparejas

Silvana “La Marciana” es una tiktoker que se hizo viral al mostrar “el cofre de los soldados caídos”, una especie de baúl donde guarda los anillos de compromiso que le dieron sus exparejas.

La tiktoker se volvió viral al mostrar en su perfil este baúl que guarda como un recuerdo de las almas de los hombres que le pidieron matrimonio y ella los rechazo. Si no fuera poco, también relató la historia del último anillo que recibió y cómo cortó con él justo en la fiesta de pedida de mano.

“Hay muchas muchachas que no saben si regresar el anillo, yo digo que lo regalado ya no se devuelve, ya te lo dieron, ¿ya para qué? Hay mujeres que los venden, los empeñan, yo la verdad me los quedo como símbolos de un trofeo, de almas que yo tomé y que después de mi su vida se les fue”

Silvana relata que llevaba 5 meses saliendo con su última pareja cuando empezó a mencionar el tema del matrimonio, a pesar de que ella le había hablado en reiteradas ocasiones que prefería no saber sobre el tema. Incluso, el hombre insinuó que ella debería de aprender a cocinar y dejar su carrera musical para poder ser su esposa, a lo que ella rechazo tajantemente.

A pesar de ello, la tiktoker menciona que él organizó una fiesta familiar para pedirle matrimonio, pero lo que no esperaba era que sufriría un rechazo a su propuesta e incluso, al ver terminada su relación.

“Yo llevaba saliendo con este chavo como unos cinco meses y la relación no era así, extremadamente seria, no, nos veíamos de vez en cuando porque el chavo viajaba demasiado. Un día estando juntos me hizo un comentario, me dijo que cuando nos casaramos él no quería que yo me dedicara a la música, que yo podía ser una mantenida pero dedicarme a la música y a mis sueños como que no le daba buena espina y yo de, ‘ah, perro, no estás en mi futuro, ya estás fuera con ese comentario”

— dijo Silvana