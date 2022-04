El auto más llamativo de la colección de Elon Musk, de Hollywood a su garage

Es difícil imaginar cuántos autos son parte de la colección de Elon Musk. Siendo el tipo más rico del mundo, podríamos hablar de modelos Ferrari, Bugatti, Alfa Romeo y, por supuesto, de varios vehículos Tesla. Pero el automóvil más llamativo de su colección es más curioso que simplemente el de una marca de lujo.

Si eres tan fanático de las películas de James Bond como el CEO de la compañía de autos eléctricos y SpaceX, es probable que recuerdes el Lotus Esprit Submarine. No es cualquier vehículo que hayamos visto con el agente 007 a bordo, es el más singular y especial por esa capacidad de auto-submarino.

Este Lotus apareció en uno de los largometrajes más recordados por los fans de Bond, The Spy Who Loved Me (La espía que me amó) de 1977. El recordado Sir Roger Moore fue quien encarnó al agente más famoso del cine en esa cinta, quien curiosamente fue James Bond en siete producciones distintas.

Con la fortuna que tiene Elon Musk, es lógico pensar que haya buscando comprar este auto de su saga de películas favorita. Según un reporte de Tork, la intención del empresario de 50 años era meterse debajo del agua con el auto, sin embargo, no fue posible ya que el automóvil no respondió de la forma que esperaba. Era la magia del cine de los setentas.

Lotus Esprit Submarine

¿Cuánto le costó a Musk el Lotus Esprit Submarine?

El dinero no es un problema para el magnate, mucho menos la forma de pago. Da lo mismo si fue de contado, en una subasta o con intermediarios, pero lo cierto es que tuvo que desembolsillar casi un millón de dólares para obtener esta reliquia del cine y estacionarla en el enorme garage de su mansión.

La inversión de Elon Musk por este icónico vehículo puede aumentar, ya que ha mencionado anteriormente que tiene el deseo de instalarle algún sistema que le permita hacer su sueño realidad: navegar bajo el agua con el Lotus Esprit Submarine.

Lotus Esprit Submarine

Este auto no tenía mucho valor, pero gracias a The Spy Who Loved Me alcanzó una popularidad importante, lo que elevó su precio de mercado. El comprador es el dueño de Tesla, por lo que surge la gran pregunta: con la tecnología de la compañía, ¿Elon Musk podrá hacer del Espirt Submarine de Lotus un vehículo submarino?

