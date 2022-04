Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 11 al domingo 17 de abril del 2022

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

El Colgado

En tiempos como los que vivimos, cada acto, cada situación, cada tema que debamos afrontar, se hace cuesta arriba, todo se hace difícil y debemos disponer de fuerza y paciencia extra, por rutinaria que sea la acción que debamos ejecutar. Es el signo de los tiempos y poco o nada podemos hacer para cambiarlo, según nuestros deseos o planes. Una forma que podría alivianar la carga es la resignación, en cierto modo es no perder el tiempo en quejas y disponer lo mejor para lo que haya que resolver.

el colgado

Tauro

El Loco

Creer que podemos llevar las riendas firmemente tomadas en cada acción que llevemos adelante es una utopía. Podría ser apenas un buen propósito, solo eso. Válido sería tener todo presupuestado y no dejar nada a la improvisación, pero hasta el más optimista sabe que eso no es suficiente, pues no faltan los complejos imponderables que, en un momento dado, pueden cambiar todo el plan. Quizás manejar más de una alternativa en lo que hagamos, para así tener una postura flexible, sea una mejor alternativa.

el loco

Géminis

Diez de Copas

Durante este tiempo, recomendable sería que prevalezcan en tus relaciones familiares y también de amistad, dentro de lo posible y de acuerdo a tu realidad, un deseo vehemente de estrechar vínculos. Hay tantas formas de cumplir con este fin tan loable y fundamental, dado la prolongada crisis, que cual más cual menos hemos pasado y que aún no termina. Creo conveniente decir que la familia, dada la evolución de la sociedad, no es el estereotipo tradicional, es más bien el núcleo de personas que han logrado permanecer unidas durante muchos años.

diez de copas

Cáncer

Cinco de Bastos

Suficientemente alterados están los ánimos, en cualquier lugar en donde uno esté o en el sitio en que se pase más tiempo, que ha sido común las disputas y rencillas que, a veces, desembocan en violencia y que ya se hace claramente necesario pensar que así no podemos seguir, y que debemos hacer algo, y ese algo es individual. Pues, si no ponemos nuestra voluntad y un firme propósito para terminar con esto sus resultados serán calamitosos.

cinco de bastos

Leo

El Carro

Todo cuanto hagas, convencida de tus capacidades e innumerables cualidades y condiciones, tendrán un buen resultado. No deberás, ni por un instante, dudar de tus medios, unidos a tu capacidad para crear alternativas que te lleven a un final apropiado y según lo hayas planificado. Ten, como a menudo, fe en ti, y con el esfuerzo adecuado, que será obvio desplegar, podrás definir esta semana como fructífera y hasta sacar alguna enseñanza, que nunca estará demás, para avanzar en los días que vienen.

el carro

Virgo

Nueve de Bastos

No gastes energías en tu autocuidado innecesariamente, las de sentido común y algunas obligatorias bastarán para sacar adelante tus tareas y obligaciones, sin desperdiciar aquellas que te sean necesarias para lo que tengas que hacer, que siempre deberá llevar el sello de lo hecho con pulcritud y dedicación, pues deberá pasar por una especial autocrítica natural que brota de tu esencia y que nunca estará demás.

nueve de bastos

Libra

Tres de Bastos

Siempre podremos disponer de tiempo para pensar en cómo nos gustaría estar en un futuro relativamente cercano, descartando eso sí las ilusiones inalcanzables, con los pies bien puestos en la tierra, que no es otra cosa que ser criteriosos y extremadamente realistas, para así poder evaluar nuestros méritos objetivamente y planificar, según nuestras capacidades que, por lo demás, son muchas y muy variadas, aquel proyecto que habremos definido como posible.

tres de bastos

Escorpio

El Emperador

Imponer puntos de vista, principios de autoridad, o manejar situaciones colectivas por simplemente un asunto voluntarioso, no siempre tiene un buen fin, a menos que se esté a cargo de algún tipo de faena, pero, en las relaciones comunes y corrientes en que prevalezca algún grado de igualdad puede ser hasta contraproducente. Modera tu carácter, controla tu tendencia en los días que corren. “Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena”.

el emperador

Sagitario

Ocho de Espadas

Hasta las personas que siempre actúan con optimismo y fe en sus medios han debido enfrentar situaciones complejas en este trágico e inédito período de catástrofes, perdidas, desestabilidad y un largo etcétera. La diferencia en este aspecto es que hay personas que, frente a los problemas, se sienten superados y hasta pueden llegar a situaciones en que sus gestiones y acciones, en cualquier campo, se ven reducidas, con las consecuencias de todo tipo. En cambio tú tienes la virtud de recuperar en corto tiempo el ánimo y la convicción de salir adelante, por lo tanto, asume tus cualidades.

ocho de espadas

Capricornio

Seis de Espadas

Aprovecha esta semana para abocarte a ordenar cualquier aspecto de tu vida que hayas dejado de lado por las múltiples obligaciones surgidas como consecuencia de la crítica situación que estamos viviendo, pues estos días serán menos demandantes de tiempo en cosas obligatorias y dispondrás, excepcionalmente, de momentos más relajados que podrás usar libremente según tus intereses o necesidades, dentro de las cuales bien podría estar planificar tus planes futuros.

seis de espadas

Acuario

Dos de Espadas

Si te vieras en la situación de tener que elegir u optar, en algún asunto importante para tus intereses, procura tomarte tu tiempo para analizar las alternativas, puede que no sean tan evidentes en cuanto a cuidar y proteger tu realidad actual o tu estabilidad, en general, si no es algo que, a no dudarlo, sea conveniente, a veces, es mejor abstenerse que equivocarse. Así y todo, alguien escribió “Nada grande fue jamás conseguido sin peligro”.

dos de espadas

Piscis

La Sacerdotisa

Para enfrentar lo duro de la vida, principalmente en períodos difíciles como el que nos ha correspondido por desgracia vivir, cada cual hace valer sus características y cualidades para resistir lo complejo de los tiempos y mantener, de un modo u otro, el estatus conseguido, sea cual fuere. En estos días, más que de costumbre, tu intuición, el instinto, y todo aquello con que percibes y que te hace especial te ayudará mucho en lo que hagas. Considéralo, por algo los tienes.