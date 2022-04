Los mejores alimentos para mantener tu memoria saludable luego de los 50 años

Además de mantenerte nutrido, la comida realmente tiene un efecto poderoso en las funciones generales de tu cuerpo, especialmente en tu cabeza. Numerosos estudios de investigación muestran cómo ciertos alimentos tienen un vínculo para ayudar (o dificultar) la salud del cerebro, por lo que es importante incorporar algunos de los mejores alimentos para el cerebro en su dieta habitual. ¡Especialmente después de celebrar los 50 años!

No es tan sorprendente que muchos de los alimentos que son buenos para el cerebro sean alimentos reales e integrales que se pueden encontrar fácilmente en los estantes de las tiendas de comestibles. Estos alimentos no requieren productos químicos, no están demasiado procesados y están llenos de antioxidantes y nutrientes que estimulan el cerebro y que tu cabeza necesita.

Nueces

De todas las nueces que se pueden incluir en las comidas, The Nutrition Twins dice que las nueces son especialmente útiles para mejorar la memoria y la concentración, así como la velocidad de procesamiento de la información.

“La investigación ha demostrado que las nueces están asociadas con un mejor rendimiento en las pruebas de función cognitiva para cada uno de esos asuntos cerebrales”, dicen. “Las nueces brindan nutrientes importantes que incluyen polifenoles, tocoferoles y ácidos grasos poliinsaturados que respaldan la salud del cerebro”.

Son fuente de vitamina E y de grasas buenas (Cortesía)

“No es sorprendente que un estudio reciente haya descubierto que las mujeres que consumían al menos dos porciones de nueces por semana entre finales de los 50 y principios de los 60 tenían más probabilidades de envejecer de manera saludable en comparación con aquellas que no comían nueces”, continúa. “En este estudio, el ‘envejecimiento saludable’ se definió como no tener enfermedades crónicas, deterioro de la memoria o discapacidades físicas, así como tener una salud mental intacta después de los 65 años”.

Según The Nutrition Twins, una porción de nueces es un puñado (1/4 de taza, que es alrededor de 1 onza) y se puede agregar fácilmente a ensaladas, yogur, cereal o simplemente disfrutar como refrigerio por sí solo.

Arándanos silvestres

“Los arándanos silvestres son potencias que estimulan el cerebro y se ha demostrado que mejoran la memoria, mejoran la cognición, retrasan el deterioro relacionado con la edad, mejoran el estado de ánimo, mejoran la salud metabólica (lo que aumenta la salud del cerebro) y mejoran la capacidad del cerebro para tomar decisiones, organizar pensamientos, manténgase enfocado y controle las emociones”, dicen The Nutrition Twins.

propiedades arándanos

“Los arándanos silvestres son muy ricos en nutrientes y se recogen en el punto máximo de madurez y se congelan frescos, contienen un 33 % más de antocianinas saludables para el cerebro que los arándanos normales”, continúa. “Debido a que son más pequeños que los arándanos comunes, obtienes el doble de bayas y el doble de antioxidantes en cada bocado”.

Jugo de granada

“El jugo de granada es rico en antioxidantes que ayudan a proteger el cerebro al eliminar los radicales libres destructivos que dañan el cuerpo y el cerebro”, dice The Nutrition Twins. “La investigación ha demostrado que el jugo de granada mejora la memoria en adultos mayores con problemas leves de memoria y también puede ayudar a prevenir la enfermedad de Alzheimer”.

1.- Antioxidante. La granada destaca por su enorme poder antioxidante, tres veces superior al vino, té verde, naranja y manzana. Foto: Pin it. Imagen Por:

“Obtenemos nuestras porciones bebiendo jugo de granada 100 por ciento POM Wonderful, que según un estudio de la UCLA tiene más potencia antioxidante que el vino tinto, el jugo de uva Concord o el té verde, en promedio”, continúan. “¡También mezclamos POM en batidos, hacemos cubitos de hielo con él o hacemos cócteles sin alcohol con él!”

Te puede interesar:

Expertos revelaron los 5 mejores beneficios de comer frutas a diario

Conoce las consecuencias de las alteraciones del sueño en el niño