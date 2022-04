Mujer gana 10 millones de dólares por error en lotería de California

Una mujer podría ser la persona más afortunada de 2022 en Estados Unidos, o al menos, en California, pues ganó 10 millones de dólares en la lotería y todo, “sin querer, queriendo”.

Su historia, completamente increíble, ha sido destacada en los principales medios del país, como el Washington Post y Los Angeles Times. Ella fue identificada como LaQuedra Edwards y se volvió millonaria de la noche a la mañana. En noviembre pasado entró al supermercado “Vons”, ubicado en Tarzana, al sur de Los Ángeles, California. Introdujo 40 dólares en una máquina expendedora de la Lotería de California y cuando se disponía a comprar varios billetes baratos (cuyos precios oscilan de 1 a 30 dólares) una “persona muy grosera”, le dio un empujón, con lo que presionó -sin quererlo- el botón para comprar un Scratcher de 30 dólares.

“Simplemente chocó conmigo, no dijo nada y salió por la puerta”, dijo Edwards, según un comunicado de prensa publicado por la Lotería de California.

Pero el coraje de gastarse casi todo su dinero en un solo billete no le duró mucho. Una vez en su automóvil, Edwards frotó su boleto de Scratchers 200X y luego tuvo que frotarse los ojos en más de una ocasión para darse cuenta de lo que veía: había ganado el gran premio de 10 millones de dólares.

“Al principio no me lo creí, pero me metí en la autopista 405 y seguí mirando [el boleto], y casi estrello mi coche”, dijo Edwards. “Me detuve, lo miré una y otra vez, lo escaneé con mi aplicación [de la Lotería de California para móviles], y no dejé de pensar que esto no puede ser cierto”.

La persona que chocó con Edwards en el Vons no se dio cuenta de que alteró el curso de su vida y la convirtió en millonaria al instante.

“Todavía estoy en shock”, dijo Edwards. “Todo lo que recuerdo haber dicho una vez que me enteré de cuánto acababa de ganar fue: ‘¡Soy rica!’”.

Las probabilidades de ganar la bolsa de 10 millones de dólares del billete 200x son de 1 entre 3 millones, según la Lotería de California. Edwards es la quinta persona que gana el premio mayor y sólo queda un bote de 10 millones de dólares en juego.

Edwards declinó dar más entrevistas. El supermercado Vons, donde compró el boleto por error, recibirá 50 mil dólares por la venta del boleto.

Finalmente, la afortunada mujer dijo que planea usar sus ganancias para comprar una casa y comenzar su propia organización sin fines de lucro, según la Lotería de California.