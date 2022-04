Luna nueva en Aries 2022: ¿qué significa y cómo podemos sacarle provecho a su energía?

En este comienzo de abril tendremos la primera luna nueva del año astrológico 2022 y que además coincide con la primavera, la cual ocurrirá en el signo de Aries.

Esto significa que nos contagiaremos de su energía valentonada, impulsiva, decidida y competitiva por ser el primero zodiaco, por lo que es ideal para los inicios de los nuevos ciclos.

Luna nueva en Aries 2022 Este primero de abril comienza un nuevo ciclo astrológico. Foto: EFE.

Los beneficios de Luna nueva en Aries 2022

De acuerdo con La Opinión, “la vibra de esta lunación funciona como un impulso para alcanzar los sueños que nacieron en la temporada de Piscis y como representa una nueva etapa, es el momento ideal para plantar la semilla de nuevos proyectos”.

Es decir que, a partir de este primero de abril, es la oportunidad propicia para decidirnos a dar esos primeros pasos que nos lleven al éxito y cargarnos del liderazgo de este signo del zodiaco.

Luna nueva en Aries 2022 Te sentirás llena de energía para hacer realidad todos tus proyectos. Foto: Istockphoto

De hecho, los expertos afirman que nos sentiremos con mayor energía para alcanzar objetivos claros, aunque esto también debe estar acompañado de la precaución para no pecar de impulsivos en exceso con esas ganas de aprovechar todas las oportunidades y probar cosas nuevas.

No obstante, aseguran que no hay que frustrarnos si todas las cosas no resultan a nuestro favor. Esto es normal, porque aunque el sol transita por Aries y las energías ardientes fluyen en armonía, la Luna nueva representa las emociones, la tranquilidad y comodidad.

Según la misma fuente, “esto significa que los astros darán recompensas a quienes impriman su máximo esfuerzo en sus acciones”, pero no podemos controlar todo lo que sucede en torno a nosotros.

¿Cómo sacarle provecho a la Luna nueva en Aries 2022?

Si quieres cargarte de su energía y que el éxito te acompañe, a partir de hoy debes empezar a manifestar tus deseos al universo para que se hagan realidad, ya sea en voz alta, escribiendo en una hoja blanca o meditando.