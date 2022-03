Cómo tratar la violencia de adolescentes y la viralización de peleas en redes sociales

Por más que se hagan distintas campañas para detener el bullying y violencia escolar entre los adolescentes, lamentablemente la lucha no ha sido suficiente y cada vez son más los casos en el mundo al respecto. La llegada de las redes sociales, aunque ha ayudado el avance del ser humano, también se ha convertido en una herramienta negativa para la propagación de la violencia entre adolescentes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el termino de violencia juvenil como la que ocurre fuera del hogar entre niños, adolescentes y hombres jóvenes, en el grupo de edad de 10 a 29 años, aunque ya no se trata de género.

Basta con entrar en YouTube o buscar en Google, para encontrar infinidades de peleas entre jóvenes y adolescentes. “Es consecuencia, producto, emergente de una comunidad que ya no se escucha, no se respeta, no se dialoga. Se tacha, se anula, se arrasa al otro”, informó Adriana Grande, médica psicoanalista especializada en vínculos familiares.

Muchos especialistas en psicología juvenil creen que la violencia sufrida en el hogar, acompañado con constates clima de gritos y peleas, más el exceso de violencia televisiva o en las redes sociales, pueden ser uno de los causantes para hacer creer como normal el echo de golpearse con otras personas en las calles y documentarlo audiovisualmente para luego hacerlo viral.

En YouTube se hizo viral un video que muestra cómo una mujer apunta a una chica que presenciaba la pelea que tenía su hija adolescente con otra joven. La madre sostuvo que solo era un arma de juguete. (Captura)

Viralización de la violencia

Sin duda alguna un gran problema de la actualidad con respecto a la sociedad. Es que muchos creen y así lo hacen saber en sus redes, que la viralización de peleas violentas se trata de un simple entretenimiento y pasatiempo digital.

La licenciada argentina en psicopedagogía, María Zysman, asegura que “lo que queda claro con los videos es que hay alguien que filma, sigue existiendo esta conducta de que, en lugar de pedir ayuda, de contenerlas o de hacer algo que frene con la situación, se prefiere grabar y subir el video para que luego se viralice. Es el show de la violencia”

Estudios de seguimiento para determinar las casusas, mostraron que los problemas conductuales en la infancia media son un fuerte vaticinio de problemas conductuales en la adolescencia. La recomendación principal es detectar y atender estas situaciones en la infancia es una responsabilidad para que no evolucionen en la adultez.