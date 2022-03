“¿Me voy? POR FAVOR, SI”: Joven se hace viral tras relatar la cita más corta de su vida

A través de redes sociales, se ha viralizado la historia de una joven que tuvo una desastrosa experiencia con una cita, a la cual terminó definiendo como “la más corta de su vida”.

A través de su cuenta en Twitter, la mujer denominada “La mamá de Luke” fue relatando todo lo que ocurrió en el encuentro, el cual no ocurrió como esperaba, al punto de que ella pidiera la cuenta y le rogara al muchacho con el que salió que se retirara.

“Hoy tuve la cita más corta de mi vida. Me habían traído recién mi segunda cerveza y no me pude resistir”, inició la tuitera, cuyo hilo ya tiene más de 3 mil retuits y 70 mil likes.

Luego, añadió el diálogo que tuvieron al final del encuentro:

— Mira, a este punto creo que ya sabes que esto no está funcionando para mí.

—Sí, entiendo, ¿pedimos la cuenta?

— No te preocupes, yo pago.

—¿Me voy?

—POR FAVOR, SÍ.

Sin embargo, esa solo fue la parte final de la desastrosa reunión, ya que en el mismo hilo de Twitter, la joven relató el por qué las cosas salieron mal.

En primera instancia, le había cuestionado que pidiera una cerveza IPA porque “no era de otoño”, como también se cuestionó el motivo por el cual tenía su perfil de Instagram privado.

Siguiente tópico:

Él: por qué tienes tu perfil privado en IG?

- Porque publico muchas cosas personales, prefiero que solo haya gente de confianza

Èl: parece que ocultas algo

- Nada de eso, es solo seguridad. Me siento más cómoda así

Èl: estás traumada o algo?



??????????? — La mamá de Luke (@LaMamiDeLuke) March 23, 2022

Los diálogos siguieron. Hablaron de viajes y relaciones pasadas, pero el intercambio -según el relato de la joven- se siguió dando de manera incómoda.

“Ahí fue cuando le dije que esto no iba a ninguna parte y que yo iba a pedir la cuenta, pero que no se tenía que quedar mientras yo terminaba mi cerveza (recién traída) porque yo pagaba la cuenta. Que por favor se fuera”, añadió tajante la tuitera.

Finalmente, la joven concluyó que “es difícil tener citas en 2022″, subiendo una selfie tomando un schop, seguramente de la cerveza que quedó bebiendo en aquella cita.