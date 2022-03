Algunos signos del zodiaco pueden llegar a estar muy estresados y las consecuencias no son agradables, porque llegan a generar siempre caos en su entorno y esto también se ve reflejado en su cuerpo que está siempre tenso y con dolencias que solo al ser más flexibles con sus emociones podrán mejorar.

Signos del zodiaco que se estresan muy intensamente

Aries

Los Aries son confiados y valientes, pero es muy fácil estresarse y explotar con cualquiera que los rodee. Cuando comienza a dar órdenes, alzando la voz y sintiéndose abrumado, las cosas seguramente se volverán preocupantes, ya que no manejará esta barra solo, y ocultar lo que siente no es una opción.

Virgo

Los virgo son maestros en asumir responsabilidades y hacer las cosas a su manera, lo que casi siempre irá acompañado de estrés. La tranquilidad no existe cuando este signo se compromete y ve que otras personas no aportan como deberían. Él no cargará con la culpa y hará que todos se den cuenta de ello.

Escorpio

Los escorpio pueden contener las cosas por un tiempo, pero en un momento u otro dejarán que su estrés explote y lleguen a los culpables. No podrá manejar la presión y la tensión por sí solo, lo que dificultará la vida de cualquiera a quien responsabilice. Tus palabras pueden doler mucho.

Capricornio

El lado responsable y político de los capricornianos puede desaparecer cuando se sienten estresados, sobre todo si esa molestia tiene rostro, nombre y comportamientos que critican. Sus palabras y actitudes pueden ser duras, ya que se quitará el peso de los hombros por un momento y soltará lo que siente. La posibilidad de que se convierta en una rabieta después de eso es enorme.