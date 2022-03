“Tiene todo lo esencial”: joven relata cómo es vivir en un departamento de 9 metros cuadrados

Grecia Vargas es una joven mexicana de 19 años que vive hace seis meses en Francia, en donde realiza un intercambio en la universidad.

Desde allá se volvió viral, luego de mostrar en un video en TikTok cómo es vivir en un departamento de 9 metros cuadrados, en donde ella reside en Niza.

La joven, que ingresó a la universidad a los 16 años debido a sus buenas calificaciones y que actualmente cursa tercer año de la licenciatura en Gestión de la Producción Industrial en el Institut Universitaire de Technologie (IUT), arrienda el lugar por 250 euros mensuales, algo así como 219 mil pesos chilenos. Esto incluye además luz, agua e internet.

Allí tiene una beca que la cubre mensualmente con 700 euros, en donde debe destinar parte del dinero a alquilar un lugar donde vivir.

Tras viralizarse su registro, la estudiante conversó con LUN en donde entregó detalles de su experiencia viviendo en dicho lugar.

“Cuando estaba en México revisé distintas alternativas de arriendo, todas eran súper caras. Una habitación costaba como 500 euros ($440 mil) e inclusive había por 800 euros ($704 mil) y más. Esos presupuestos para los estudiantes son altísimos, no son precios accesibles”, señaló.

En ese sentido, indicó que “hay una agencia dedicada a la promoción de la educación superior, llamada Campus France, y ahí me enteré de los Crous (Centro Regional de Obras Universitarias y Escolares), que son residencias universitarias públicas y subsidiadas por el Estado francés”.

“Los Crous no se encuentran en una universidad, se encuentran en la ciudad, en los edificios, no tienen relación con la universidad. Ellos alojan a los estudiantes de cualquier universidad, la idea es hacerlo más asequible para los universitarios, porque saben que nosotros no tenemos un trabajo estable”, expresó.

La experiencia

La joven relató que ella solamente vio la descripción de cómo eran los departamentos, afirmando que “sabía que |as habitaciones eran de nueve metros cuadrados, pero no me imaginé que eran tan chiquitas, no había dimensionado qué tan pequeño era”.

“Son edificios de cuatro pisos. Donde vivo debe haber 500 departamentos de nueve metros cuadrados. El primer piso tiene algunas unidades de 16 metros cuadrados, esos son más caros (cuestan 500 euros) y son para personas que están trabajando, aunque la prioridad es que sean universitarios los que residan. Es edificio es un inmueble antiguo, pero está todo remodelado en su interior”, manifestó.

Tras los seis meses viviendo en el lugar, Vargas indicó que “me gusta. Tiene todo lo esencial, lo básico. Tengo mi propio refrigerador, cama, clóset, espejo, escritorio: viene todo equipado. Lo único que compré son las sábanas y algunos artículos de cocina. Aunque el baño es muy pequeño es lo que más me gusta. La única división que tiene el departamento es la del baño. Hay muchas residencias de universitarios en las que lo tienen que compartir”.

Consultada si hay áreas comunes, señaló que “sí, tenemos un lobby y una recepción. La cocina es un área común, es una cocina por piso. No hay cocina en las unidades más chicas. Podría comprar una eléctrica, pero como es muy pequeño, en el cuarto se impregnarían los olores. Si ya es un poco incómodo por el tema de los espacios, cocinar acá sería aún peor. Los departamentos más grandes si la incluyen”

La estudiante afirmó además que los otros jóvenes que residen en departamentos de este tipo se quejan por lo incómodo que es vivir en un espacio de esas dimensiones.

“Quisiera tener un poco más de metros cuadrados o una cama más grande. De hecho, en la cama que tengo apenas quepo (ríe). No sé cómo lo harán ellos para dormir. En mi caso, mido 1,50 metros, así que me ajusto súper bien al espacio”, remató.