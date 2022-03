Drama familiar: hombre se enfrenta a su hermano porque le quiere poner el mismo nombre de su perrita a su sobrina

Un hombre reveló un problema que se generó en su familia, luego que quisieran ponerle a su sobrina el mismo nombre que él pensó para su perrita.

Según consigna el portal 20 Minutos, el usuario de Reddit compartió la pelea que se dio porque él se negó a cambiarle el nombre a su mascota.

En ese sentido, señaló que durante el confinamiento se le ocurrió tener una mascota y que se le ocurrió el nombre que le iba a poner: Maybeline.

Finalmente, se puso en contacto con un criador y llegó a su vida una clumber spaniel. Tras esto, compartió la noticia a sus familiares, quienes lo felicitaron.

La discusión

Días después, su hermano y cuñada anunciaron que esperaban una hija. “Todos estamos muy emocionados y felices. Preguntamos por el nombre y ella dijo Maybeline”, señaló el hombre en la publicación.

“No le di mucha importancia en ese momento, pero hice un comentario sobre que así se llamaría el cachorro que me iban a dar. Entonces mi cuñada me cogió aparte y me preguntó si podía cambiar el nombre por otro, y le dije que lo pensaría”, expresó.

Y tras analizarlo, decidió que no le cambiaría el nombre a su mascota.

“Cuando se lo dije a mi familia, todos se enfadaron mucho conmigo diciendo que estaba siendo grosero e insultando a mi hermano y a mi sobrina”, relató.

Por último, apuntó que “había planeado este nombre incluso antes de que mi sobrina fuera concebida. No voy a cambiarlo. Llamaré a mi perra May para abreviar, como apodo, pero voy a mantener Maybeline como su nombre registrado”.