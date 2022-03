La apuesta de Ultima Hora Col: hacer la diferencia

¿Por qué hay tan pocos medios independientes de alcance masivo en Colombia?

Marco Orozco: La palabra clave es la financiación: la mayoría de medios masivos de comunicación en Colombia están en problemas económicos. Las principales dos formas de financiar sus operaciones son vender una parte de sus acciones a grandes grupos económicos o recibir un buen pedazo de la pauta oficial que llega desde distintas entidades del estado (presidencia, ministerios, alcaldías, gobernaciones, entre otros).

¿Cómo se financia Última Hora Col?

MO: En el medio de comunicación masivo más joven y con mayor interacción de Colombia, la financiación se obtiene de visibilizar empresas a través de publicidad, donde estos empresarios de todos los tamaños (pequeños, medianos y grandes) pagan para hacerse ver ante más de 300,000 personas en promedio con cada publicación.

¿Qué opina sobre cuál es el secreto y ese atractivo de Última Hora Col?

SR: Entendimos que los jóvenes quieren un lenguaje más simple, información relevante e inmediata. En algunos medios de tradición se pueden observar textos largos, ‘ladrilludos’ y dificiles de comprender por su lenguaje. Eso no quiere decir que la noticia pierda valor. Por el contrario, en Última Hora Col le damos la relevancia necesaria y le llevamos a nuestra audiencia un contenido más digerible, comprensible, actual y coyuntural.

¿Por qué es importante no dejarse financiar por políticos electos?

MO: La importancia de no dejarse financiar de políticos electos radica en que el poder ejecutivo (en cabeza de presidentes, alcaldes y gobernadores) tiene el manejo de recursos públicos que se pueden usar para manipular la opinión a través de “acuerdos de caballeros” con medios de comunicación, lo que crea un grave peligro de acceso al derecho a la información. ¿Con qué tranquilidad puede un medio hablar sobre un político corrupto, cuando ese mismo político le paga el dinero con el que financia su operación?

¿Qué otras consideraciones tienen en cuanto a su política de publicidad?

MO: Además de no recibir dineros de ningún político electo, no aceptamos publicidad de empresas que comercialicen alcohol, cigarrillos, apuestas y carnes animales. Nuestro compromiso es no promover contenidos que induzcan a vicios, asimismo, que tampoco le hagan daño a los animales, sin hablar de los problemas de salud asociados al consumo de carnes rojas y el impacto en el calentamiento global.

Marco, usted no estudió periodismo, pero ya lleva 9 años trabajando en esto, ¿cómo le explica a una persona del común la manera en que funcionan los medios de comunicación?

MO: Tras 9 años de estar en los medios de comunicación puedo decir que pocas personas saben/entienden cómo funciona esto tras bambalinas y por eso a veces están propensas a caer en engaños de algunos medios que se acomodan con el poder. La forma como se financian explica por qué algunos son tan suaves con el poder, mientras otros ponen el pellejo en el fuego todos los días para llevarle información verídica al público y libre de manipulación política.

¿Cómo se relaciona Última Hora Col con los medios investigativos?

MO: Los medios de investigación son hoy nuestros mejores amigos, porque investigaciones muy rigurosas y de mucho esfuerzo por parte de portales como Cuestión Pública, Revista Cambio o La Silla Vacía se difunden de manera masiva a nuestra audiencia, multiplicando varias veces el alcance original que tienen y presentando la información de manera sencilla y entendible, lo que acerca más los temas importantes del país al público general.

¿Qué otros aportes hace Última Hora Col al ecosistema de medios de comunicación en el país?

Sergio Rodríguez: Otro aspecto importante que aporta Última Hora Col es que generamos presión para que se hable de temas que normalmente los medios no tocan por la afectación que podría generar sobre políticos poderosos al exponerlos frente a una audiencia masiva. Por ejemplo: si Última Hora Col publica con mucho énfasis acerca del escándalo de corrupción de Centros Poblados, le queda mal a otros medios no hacer lo mismo, por el “efecto vergüenza”, porque sus audiencias se darán cuenta que les están ocultando información y eso les perjudicará. Así que hoy ellos toman muchos más riesgos para ponerse a la par de medios como nosotros en algunos temas que exigen carácter y eso nos hace felices porque enriquece la calidad de información que le llega a los ciudadanos a través de distintos medios.

¿Cuéntenos algún aspecto que lo haga sentir orgulloso de ser parte de Última Hora Col?

SR: Gracias al trabajo realizado durante estos largos años, el medio se convirtió en la primera escuela de muchos jóvenes talentosos en el periodismo, en la redacción. Para nuestros colaboradores, quienes la mayoría ingresaron como estudiantes, también hay un importante reconocimiento, porque ayudaron de alguna manera a cimentar este proyecto. Asimismo, se les brindaron herramientas y se les abrieron las puertas para que tomaran experiencia. Hoy en día, muchos de los colaboradores ya se graduaron, trabajan en otros medios, tienen proyectos, mientras que otros han laborado directamente con nuestra marca.

¿Cómo ha sido su experiencia como líder redactor en Instagram y cómo se trabaja en el medio?

SR: Mi experiencia trabajando en Última Hora Col ha sido excepcional. Ya son varios años acompañando a un equipo altamente profesional, apasionado por informar, generar conciencia critica y promover los valores de la marca como influenciar positivamente. Se trabaja en un ambiente de mucho diálogo, retroalimentación, respeto por las opiniones, la diferencia y sobre todo apoyo. Desde mi labor, como líder redactor, me enfrento cada día a decenas de retos además por el impacto y el momento que hoy atraviesan las redes sociales. Es una responsabilidad importante que llevo en mis manos debido a la trascendencia del medio y a la exigencia de su público. Además, es la opotunidad constante de aprender y ver los matices del mundo. Poderlos entender. Última Hora, sin lugar a dudas, me ha permitido crecer a nivel profesional y personal: desde aprender de la parte directiva hasta liderar el equipo más joven de redacción.