Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 28 de febrero al domingo 6 de marzo de 2022

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

Siete de Oros

El esfuerzo consciente que has hecho en los últimos días tendrá su recompensa correspondiente, lo que podría servirte de estímulo para continuar desplegando tus habilidades y trabajo, según tus compromisos o actividades que realices. Si fuese en el campo de alguna labor que ejecutes por cuenta propia, será más notorio el efecto y más fácil sacar de esta experiencia positiva alguna enseñanza o método que puedas repetir en lo sucesivo.

Tauro

Siete de Copas

Aunque tu forma de analizar todo hecho o situación que experimentes sea realista y concreta en extremo, que podría traducirse como “lo que se ve y lo que se toca”, no resulta contraproducente tener una construcción mental, o pensamiento, proveniente del mundo de las ideas, que analices y evalúes según sea tu voluntad, cuidando que no se aleje de lo concreto o posible y traspase la línea de lo ilusorio. “Déjate llevar y vive la vida, que las mejores cosas suceden sin ser planeadas”.

Géminis

La Rueda de la Fortuna

Deberás estar atenta a los acontecimientos de esta semana, más de alguno pudiera favorecerte en algún plan o actividad que tengas pendiente de realizar. Este solo hecho, repetido cada día, te hará ver las cosas con mayor realismo y aprovechar las oportunidades que la vida siempre regala. De no ser así, todo hecho, por concreto que pueda ser, pasará inadvertido, y algunos de ellos no se volverán a presentar pues habrá otros que sí sepan aprovecharlos.

Cáncer

Dos de Oros

Sabrás disponer de todos los medios económicos que tengas para satisfacer cada una de las necesidades habituales o emergentes. Esto podrá darse porque también tendrás la habilidad de generar el dinero extra que te haga falta, sin grandes dificultades y como se ha dado en situaciones anteriores, similares a las que se puedan presentar en estos días. Confía en tus medios, tus capacidades y tus habilidades, que, una vez más, estarán a la altura de las circunstancias.

Leo

El Loco

Planificar cada paso que damos, como si todo en la vida, hasta los más mínimos detalles dependieran de nosotros, desconociendo, tal vez, por un ego desmedido que existen los imponderables, que son todas las cosas que tienen que pasar y que no obedecen a control alguno, menos de nosotros, es un despropósito. En estos días suelta un poco las supuestas riendas que crees llevar y deja que las cosas pasen como estén predefinidas y espera confiada lo que la vida te regale. Tu único trabajo será recibirlo.

Virgo

Caballero de Espadas

Durante la presente semana estará puesta a prueba toda tu capacidad para dar la lucha por lo que quieras conseguir. No será algo tan novedoso, suele ocurrir cuando te propones alcanzar una meta. Una vez más tus múltiples cualidades estarán exigidas por las características algo complejas de tus objetivos. Pero, sin duda, con tanto despliegue de atributos a tu haber, aunque sea difícil, lograrás tus propósitos.

Libra

Nueve de Oros

A pesar de lo complejo del tiempo que vivimos suelen haber períodos, tal vez breves, que nos recuerdan por sus características los mejores episodios del pasado. La vida nunca ha sido fácil, pero lo difícil de ella es una experiencia generalmente individual. La gran diferencia ahora es que la adversidad es un tema amplio y colectivo. Lo que viene para ti en estos días te traerá recuerdos de tiempos mejores y que, como no son la tónica de estos tiempos, disfrútalos lo más que puedas.

Escorpio

Diez de Bastos

Toda persona tiene un límite en su capacidad física para asumir un trabajo o llevar a cabo una tarea que requiera un esfuerzo mayor. A veces se contrapone el ánimo o una predisposición psicológica positiva para ejecutar un proyecto con la condición del estado de salud. Lo ideal en estos días será no batir ningún récord en lo que hagas y veles por conservar un razonable buen estado general para lo que pueda venir más adelante.

Sagitario

Seis de Espadas

Semana algo más tranquila de lo habitual, bien dispuesta para realizar quehaceres que requieran de ambientes más relajados, sin mayores interrupciones o problemas inoportunos que sean de común ocurrencia. No me refiero al mundo de fantasía, pero sí a un período menos complejo, en que el tiempo que dispongas para ejecutar algo no se vea interrumpido por contratiempos inesperados y así puedas adelantar tareas importantes, según tus necesidades.

Capricornio

Diez de Espadas

Tienes que aprender a controlar tus estados de ánimo que tienden a presentarse con altibajos marcados y que, por lo inesperados, se atraviesan en tu camino y actúan como un autoboicot a tus actividades, con el agravante que interfieren en los momentos menos apropiados. Existen algunas disciplinas basadas en técnicas de concentración que en mucho ayudan a mejorar estos estados, y su práctica es recomendable sin reservas.

Acuario

Nueve de Bastos

Estar prevenidos, tomar resguardos, autocuidarnos, es una práctica aconsejable que debiéramos considerar en forma permanente y, de este modo, convertirla en un sano hábito. Son tantos los orígenes y características de lo que puede convertirse en una amenaza real y permanente en nuestras vidas que, entre más cuidados adoptemos menor será la posibilidad de convertirnos en víctimas. Eso sí, lo que debemos evitar a toda costa es la malsana sugestión y evitar, en lo posible, ver enemigos en donde no los hay.

Piscis

Siete de Bastos

La única forma de salir victoriosos de un período tan complejo y difícil como el que aún vivimos es convertirnos en verdaderos guerreros por la vida y por todo aquello que en este ámbito debamos considerar y que, por lo demás, constituya lo que más apreciemos en esta existencia. No hay tiempo ni para los lamentos, ni para derramar lágrimas por “lo que pudo haber sido y no fue”. Debemos dar la lucha con los medios que tengamos, que sean lícitos y morales.