Los signos del zodiaco que tienden a generar confusiones en el amor

Los romances no siempre acaban bien y la vida amorosa puede deparar historias confusas que marcan la vida de algunos signos del zodiaco. Por eso, este grupo es considerado como muy inestable, porque siempre encuentran excusas para bloquear hasta sus sentimientos.

Signos del zodiaco que tienden a generar confusiones en el amor

Cáncer

Los nativos de este signo buscan plenitud en su vida amorosa, pero también pueden estar tan preocupados por las conexiones que terminan cayendo en trampas porque no ven las luces rojas. Quiere ser protegido, pero a veces prioriza relaciones que no son recíprocas de la misma manera. Al sentirse constantemente lastimado, este signo termina incurriendo en conductas tóxicas que tienden a complicar aún más la convivencia.

Libra

Los Libra no pueden estar solos por mucho tiempo, pero no siempre están listos para enfrentar una relación más profunda. Luego termina desperdiciando mucha energía y también desgastando a otras personas, lo que fácilmente termina en dramas y discusiones sobre el futuro que generalmente no le gustan en absoluto. Es muy posible que no sea sacudido, sino que termine en conflictos que desestabilicen su vida de alguna manera.

Acuario

Acuario puede tener un gran conflicto dentro de sí mismo con las emociones y se culpa a sí mismo por ello. A veces toma acciones menos definitivas y no cumple las promesas, porque las cosas cambian rápidamente en su corazón. Esto no se entiende fácilmente en algunas relaciones amorosas recientes y trae la ruptura de conexiones que podrían funcionar con paciencia. En el fondo cargan con la culpa y se cuestionan mucho sobre el rumbo de las cosas.

Piscis

Piscis es realmente muy sensible y profundo, pero también se mete en dudas y conflictos sobre lo que siente a menudo. A veces intentará huir de la realidad y alejarse cuando las cosas se pongan difíciles en lugar de pensar sabiamente. Desafortunadamente, este signo tiende a entrar en dinámicas dolorosas que lo dejan perdido en su vida amorosa por un tiempo.