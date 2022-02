Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 18 al 20 de febrero del 2022

Conoce cuáles son tus números de la suerte en el horóscopo de Mhoni Vidente para un fin de semana lleno de energía positiva.

Aries

Fin de semana de estar con mucho ánimo de salir y conocer a un nuevo amor. Tu signo es fuego y necesita de una pareja para desenvolverse más en la vida diaria. No te metas en problemas que no son tuyos y sé más prudente. Te llega un dinero que no esperabas por una deuda y te pagan tus comisiones. Te invitan a ir a ver un show este sábado. Se junta tu familia para festejar un cumpleaños. Sé más precavido a la hora de manejar para evitar accidentes.

Un amor te busca para regresar, si no quieres volver díselo, pero trata de no quedar peleado. Compras ropa y decides cambiar de look. Cambias muebles de tu casa. Te vas de día de campo el domingo con tus amigos. Eres muy carismático y eso hace que siempre estés rodeado de gente. Se viene una separación para los casados. Tus números de la suerte son 21 y 90.

Tauro

Viernes de estar con mucho trabajo atrasado y tener revisiones con tus jefes, recuerda no estar a la defensiva y cooperar en todo lo que te digan. Recibes ayuda económica por parte de un familiar para pagar una deuda que no te dejaba dormir. Eres muy leal y das mucho en las relaciones amorosas y de amistad, eso hace que a veces se aprovechen de ti, empieza a diferenciar quién es quién en tu vida. Cuídate de infección en la piel y ve con tu médico.

Entras a un curso los sábado y estarás muy activo. Si todavía vives con tus padres es tiempo de ser independiente y vivir solo para que puedas ser más responsable. Si tienes pareja será un fin de semana de mucha pasión y si estás solo vendrá a ti un amor muy compatible. Pon en orden papeles de impuestos y pagos al banco. Tus números de la suerte son 8 y 23.

Géminis

Fin de semana de estar reacomodando todos tus papeles de escuela y pagos atrasados, es decir, te vas a poner al corriente en tus documentos. Un amor te busca para darte una sorpresa que te ilusionará. Ten cuidado con el dinero, trata de no gastar demasiado y ser más precavido en tu vida. Viernes de estar revisando toda la papelería del seguro social de tu trabajo.

Entras al gimnasio para hacer más ejercicio, recuerda que en el mes de marzo te vas a la playa y necesitas lucir cuerpo para sentirte más seguro. Te busca un hermano para pedirte dinero prestado. Un amor de mucho tiempo se va de tu lado en estos días. Cuidado con los vecinos, no confíes mucho en ellos y sé más reservado. Te mandan a hacer el servicio social fuera de tu cuidad y piensas en hacer maestría. Tus números de la suerte son 23 y 87.

Cáncer

Viernes de sentir que puedes realizar todo lo que tienes en mente y no desanimarte tan pronto. A tu signo le gusta mucho el éxito y siempre trata de conseguirlo en cualquier área que se desempeña. Ya basta de tanta desconfianza, es bueno querer a tu pareja, pero no ser intenso; recuerda que necesitan los dos su espacio y verás como tu relación amorosa va a marchar mejor.

Terminas de pagar tu auto y festejas con tus seres queridos ese logro. Te llegan familiares de fuera para ir a una boda. Te compras zapatos y ropa. Una amiga te busca para pedirte un consejo. Tomas un curso de publicidad o comunicación. El domingo es día de salir de paseo o irte a un día de campo. Para los que están casados viene un embarazo. Mandas a fumigar tu casa, trata de no tener plagas. Tus números de la suerte son 9 y 31.

Leo

Fin de semana de estar analizando un cambio de casa o de país, recuerda que siempre necesitas estar en constante movimiento para que tu energía positiva se desarrolle más. Solicitas un préstamo para coche nuevo y empezar a construir un patrimonio. Te busca un familiar para poner un negocio, hazlo y verás que te va a ir de lo mejor.

Ya no discutas con tu pareja, trata de darle ese cambio positivo a la relación y salir más a convivir. Trata de dormir más en este fin de semana para así renovar energías. Cambias tu celular por uno más reciente. Tus números de la suerte son 3 y 91. Va a ser un fin de semana de mucha fiesta y diversión, pero recuerda controlarte con el alcohol. Cuidado con los chismes en el trabajo, están diciendo que sales con un compañero, sé más discreto en tu relaciones amorosas.

Virgo

Viernes de suerte en cuestiones de amores nuevos, recuerda que a tu signo lo domina la pasión y estar en pareja siempre. van a ser unos días de sentirte conquistador. Tu mamá va a pedirte ayuda en cuestiones económicas o para problemas con su pensión. Vas con un médico para un chequeo de tu presión arterial y huesos. Terminas de hacer los pagos de tu carro.

Ten cuidado con los chismes, trata de no platicar de más tus asuntos personales y ya empieza a seleccionar mejor a tus amigos. Sábado y domingo de tomar un curso de sanación. Tendrás un golpe de suerte económico con los números 9 y 27. Compras un regalo para un familiar. Recuerda no volver con un amor del pasado porque solo te quiere lastimar, es mejor seguir así como estás y empezar a conocer personas más compatibles con tu signo.

Libra

Será ideal este fin de semana para que tengas un nuevo comienzo en lo referente a tus asuntos personales y des el paso para dejar atrás todo eso que te hace daño. Este fin de semana será de renovación de energías para ti, así que te recomiendo andar con muy buena actitud. Decides cambiarte de casa y mudarte a vivir cerca de tus padres.

Solicitas un crédito para comprar carro, recuerda que como te ven, te tratan, así que ya no lo pienses demasiado y cámbialo por uno más reciente. Ayudas a un amigo a conseguir trabajo. Te compras ropa y zapatos para cambiar tu look. Ten cuidado con los dolores de muelas, ve con tu dentista. En el amor conocerás a personas muy afines a ti, pero procura no regresar con amores del pasado, porque te volverán a traicionar. Tendrás un golpe de suerte con los números 24 y 99.

Escorpión

Durante este viernes resolverás tus problemas económicos pagando deudas añejas, pero ya trata de administrar mejor tus recursos, recuerda que tu signo se endeuda con facilidad y después no sabe cómo liquidar el dinero. Un cambio de trabajo se avecina para ti, el cual te dará tranquilidad. Te recomiendo tomar un curso de leyes y relaciones internacionales los sábados, recuerda que necesitas capacitarte para alcanzar el éxito profesional y disfrutar de tus logros.

Arreglas documentos de tu casa para tener todo en orden. Te busca un amor del signo de Acuario o Cáncer que hablará de retomar la relación. Tendrás un golpe de suerte con los números 17 y 32. Trata de mantenerte sano y hacerte tus revisiones médicas. Te haces una cirugía y todo sale de lo mejor. A los que están casados les vendrá un embarazo.

Sagitario

Enfrentas muchas presiones laborales este viernes y te realizan una auditoría, pero tu signo siempre deja todo hasta el último momento, así que trata de ser más ordenado en tus compromisos laborales y escolares para que no caigas en presiones. En tu trabajo te piden que les ayudes a hacer un proyecto nuevo de ventas, eso te dejará un dinero extra.

Alguien de tu trabajo que es casado se enamora de ti, pero trata de no meterte en problemas. Tomas un curso de diseño gráfico y fotografía para prepararte más, recuerda que a tu signo lo domina el arte. Te busca tu mami por un malestar de salud, intenta ayudarla en todo lo que necesite, ten en cuenta que la familia es primero y después los amigos. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 66. En el amor siempre te va bien, sólo trata de no ser infiel.

Capricornio

Viernes de suerte para tu signo, en particular con los juegos de azar y lotería con los números 09 y 27; intenta combinarlos con tu fecha de nacimiento para que personalices tu suerte y verás cómo te llega un dinero extra. Ten cuidado en la escuela, trata de concentrarte más en tus estudios.

Tendrás muchas fiestas este fin de semana y te sentirás de lo más divertido, pero evita tomar mucho alcohol y procura ser precavido. Si eres casado, tendrás un fin de semana de mucha convivencia con la familia. Compras un boleto de avión para salir de viaje en Semana Santa. Mandas a arreglar tu reloj. Eres muy detallista en todo lo que haces, así que trata de tomar un curso de idiomas los sábados. Este fin de semana te llegará una sorpresa muy agradable en el amor que te hará muy feliz. Decides adoptar una mascota.

Acuario

Dedicarás este viernes a recuperarte de pérdidas emocionales y cerrarás círculos amorosos, esto se debe a que estás en tu momento de crecer como persona y dejar todo lo negativo atrás, ya que son tiempos para que te renueves en todo. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha alegría. Te invitan a una boda en la playa. Trata de acudir a fiestas este fin de semana para que tu energía se renueve y mejore tu ánimo, recuerda que lo tuyo son las reuniones y estar siempre en eventos sociales importantes.

Te llega un amor del signo de Aries o Libra que hablará de estar de manera formal contigo. Ten cuidado con las enfermedades de transmisión sexual, cuídate y acude con tu médico. Tendrás un golpe de suerte con los números 34 y 91. Te festejas este fin de semana con tu familia y amigos, se divertirán mucho.

Piscis

Este fin de semana será de transformación para ti, eso significa que te renovarás por completo y dejarás atrás esa mala racha que venías arrastrando hace tiempo, por eso te recomiendo que prendas una veladora blanca y le reces al arcángel Miguel, que es tu protector. Un amor nuevo entra en tu vida con mucha fuerza y será para una relación formal. Te invitan a una fiesta en la que te divertirás mucho.

Te busca un hermano para decirte que será papá. Te regalan un perfume y ropa, recuerda que los mejores regalos son los inesperados. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 61. Ten cuidado con los accidentes y si tienes carro, maneja con precaución. Cuídate de una amistad que habla a tus espaldas, evita platicar tus asuntos personales. El domingo saldrás de paseo. Tomas un curso de metafísica y sanación.