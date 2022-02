Para algunos signos del zodiaco no es fácil lidiar con la necesidad y los intentos de acabar con una relación, sobre todo si están pasando por diferentes adversidades o conflictos. Esto puede resultar bastante complicado, especialmente para las personas más sentimentales y que no se adaptan a los tropiezos que la vida les presenta sobre todo estando en pareja.

Signos del zodiaco que dejan que los conflictos arruinen sus relaciones amorosas

Cáncer

Cáncer es uno de los signos del zodíaco más cariñosos y orientados al mundo. Sintoniza a la gente por miedo a las caricias, abrazos y conversaciones profundas que suelen llegar al corazón. Cuando sientes que falta el cariño, puedes volverte muy necesitado y buscar salidas físicas y emocionales para suplir esa carencia sin pensar en las consecuencias. Si esto se hace de manera impulsiva, puede terminar enredándose en el drama y lastimándose con las expectativas que cultiva.

Libra

Los Libra están acostumbrados a estar rodeados de personas que los aprecian y les encanta estar en buena compañía. A este signo le gusta la intimidad y conectar en los más diversos niveles, por lo que se siente muy necesitado cuando no tiene una relación con alguien. Para sortear este sentimiento de dolor, puede tratar de llamar la atención y buscar lo que esté disponible, emprendiendo conexiones que terminan sin llegar a ninguna parte y aumentando su frustración.

Virgo

Los virgos tienden a tener los pies en la tierra y mantener el orden, algo que no los hace fácilmente adaptables. Cuando dejas una relación y pierdes el compañerismo constante, puedes sentirte extremadamente necesitado y terminar apurado. Cuando trata de llenar el espacio vacío, este signo tiende a presionar e insistir en que las atracciones físicas se conviertan rápidamente en relaciones más profundas. Cuando eso sucede, terminas envuelto en dinámicas que nunca debieron tomarse en serio.

Piscis

Piscis es sensible y siempre tiene mucho cariño que ofrecer en las novelas. Muchos de ellos están acostumbrados a ser introspectivos, pero no solos, por lo que pueden tener una necesidad que termina siendo robada. Cuando invierten sus sentimientos rápidamente con la esperanza de que algo se vuelva más serio, pueden hacerlo con las personas equivocadas. Este signo perdona fácilmente y termina por no ver las verdaderas intenciones de algunos pretendientes, que pueden ser bastante malos.